Atrasa distribuição de água no bairro São Caetano; rompimento de rede

O abastecimento de água para os bairros da zona sul de Itabuna, que receberiam reforço ontem (20), teve que ser adiado em decorrência do rompimento de uma rede secundária de 140 milímetros sob a ponte na Avenida Princesa Isabel, no São Caetano. O problema ocorreu nas proximidades da feira livre, que está sendo revitalizada pelo governo estadual, em parceria com a Prefeitura.

Conforme o gerente de Distribuição de Água, Moisés Ferreira Rosa, a água não estava chegando aos consumidores. “Fizemos um pente fino em toda rede, que atende a região. Descobrimos o rompimento da sub-rede sob a ponte da Avenida Princesa Isabel e de imediato iniciamos o reparo”, afirmou Ferreira Rosa.

O responsável da Emasa pela distribuição de água e sistema de manobra assegurou que, logo mais no início da tarde, o abastecimento será imediatamente retomado depois de o serviço concluído.

“Essa região, que envolve os bairros São Caetano, Sarinha Alcântara, Vila Anália e adjacências, já está em atraso em função do serviço de manutenção realizado na Estação de Tratamento de Água (ETA), na semana passada. Por isso, vamos priorizá-la para reestabelecer o fornecimento de água”, garantiu Moisés Ferreira Rosa.