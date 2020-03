Atua em Itabuna Comissão de Enfrentamento e Prevenção ao Covid-19

Trabalha hoje (24) pelo segundo dia a Comissão de Enfrentamento e Prevenção ao Covid-19 em Itabuna. O grupo foi criado dias após decreto do Estado de Emergência no município, que determinou o fechamento temporário de escolas, comércio, realização de eventos e funcionamento parcial do transporte coletivo, entre outras medidas.

Entre as ações da Comissão estão monitorar os casos suspeitos de contaminação pelo COVID-19; coordenar as ações para enfrentamento em conjunto com os municípios da microrregião do cacau e o Governo da Bahia; promover a comunicação e divulgação de esclarecimentos e técnicas de prevenção e enfrentamento da doença; pactuar com o Governo da Bahia e demais secretarias estratégias de combate epidemiológicos e de garantia de insumos, a coleta de material biológico, testes, medicamentos e a capacitação das equipes técnicas de atuação; e instituir normas de segurança biosanitária a serem observadas pela população, entidades públicas e privadas.

Também caberá à Comissão instituir protocolos de fluxo de vigilância epidemiológica, de segurança biosanitária e de atenção ao COVID-19; publicar boletins periódicos de esclarecimento e informação; deliberar e recomendar medidas à administração pública.

Componentes do grupo

De acordo com o decreto, assinado pelo prefeito em exercício Fernando Vita, o grupo terá poderes e autoridade para determinar medidas específicas de acordo com a competência de cada um dos órgãos ou entidades públicas municipais, para enfrentamento da situação de emergência.

Integram a Comissão Fernando Gomes Vita, prefeito em exercício; Maria Alice Araújo Pereira , secretária de Governo; Luiz Fernando Maron Guarnieri, procurador geral do Município; Valcir Góes Serpa de Oliveira, secretário de Segurança, Transporte e Trânsito; Uildson Nascimento, secretário de Saúde; Paulo Eduardo Santana da Silva, do Conselho Municipal de Saúde Itabuna; Dr. Eduardo Kowalski Neto, diretor médico do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães; Eric Ettinger Júnior, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna; Sérgio Velanes, presidente da Associação Comercial; Ronaldo Abude, do Movimento Empresarial Sul da Bahia em Ação; Dr. Rafael Andrade, do Hospital Beira Rio; Edmar Margotto Junior, da Associação os Agropecuaristas do Sul da Bahia; Tenente Coronel Sandro Crispim Ferreira Lopes, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar/Itabuna; Paulo Roberto Assis, da Câmara Municipal de Itabuna; Dr. Almir Gonçalves de Souza Filho; diretor do Hospital Regional Costa do Cacau e Daniel Thame, da Secretaria de Comunicação da Bahia.