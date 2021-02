Atuação da Operação Oxigênio no Centro Comercial de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio das secretarias de Segurança e Ordem Pública, Saúde, Infraestrutura e Urbanismo e Indústria Comércio, Emprego e Renda, promoveu na manhã deste sábado, dia 27, ações de educação sanitária, orientação e fiscalização de feirantes e consumidores do Centro Comercial de Itabuna. Também sendo feita a distribuição máscaras faciais.

Até as 5 horas de segunda-feira está em vigor a restrição aos estabelecimentos comerciais e de serviços não-essenciais, determinada em decretos pelo governo estadual e o município.

A medida decorre da necessidade de se evitar a disseminação do novo coronavírus em aglomeração de pessoas, devido ao aumento de casos de internações de pacientes na UPA 24 Horas e nos hospitais e superlotação de leitos clínicos e de UTI. Também objetivo reduzir a curva de novos casos da doença.

O decreto assinado pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), também prevê novas restrições de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20 h às 5 horas de segunda-feira.

Na noite de ontem foram instalados gradis, barreiras e toldos em acessos ao Centro Comercial, a maior central de abastecimento da cidade, para facilitar o trabalho de orientação e fiscalização dos prepostos das secretarias, Guarda Civil Municipal e polícias Militar e Civil. Em paralelo, avisos sobre os cuidados que as pessoas devem ter para evitar a contaminação foram veiculados por sonorização de uma motocicleta.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública coordenou ações contra comerciantes que insistiam em abrir atividades comerciais não autorizadas no centro da cidade, onde uma unidade de uma cadeia de lojas de móveis e eletrodomésticos mandou que colaboradores trabalhassem sem uniformes, em meia porta, na tentativa de burlar a fiscalização. A loja foi autuada pela fiscalização.

Na Rua Castro Alves, no Bairro Califórnia, o dono de um bar vendia bebidas, ameaçou que ninguém o faria parar de vender, pois, ficava de dentro do bar com uma pessoa do lado de fora da grade fazendo as vendas por uma porta lateral. Uma viatura do 15º Batalhão de Polícia Militar foi acionada pelo Comando e cessou a atividade ilegal.

Na noite sexta-feira, as ações da Operação Oxigênio em toda a cidade resultaram na abordagem de 85 pessoas, inibição de 12, por descumprimento dos decretos; 10 estabelecimentos abordados, quatro residências e dois veículos, um carro e uma moto, e uma motocicleta removida.

Foram mobilizadas 12 viaturas e efetivos da Polícia Militar (7), Secretaria Indústria, Comércio, Emprego e Renda (6), Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (3), Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de saúde (5), Guarda Civil Municipal (4), Secretaria de Transportes e Trânsito (5) e Polícia Civil (4), totalizando 34 profissionais.

As ações de fiscalização da Operação Oxigênio prosseguem neste sábado e domingo. A Secretaria de Saúde mantém a recomendação para que seja mantido o distanciamento social e que se evitem aglomerações. As pessoas devem usar máscaras e higienizar as mãos com água e sabão e álcool gel a 70% e sair de casa, se for estritamente necessário.