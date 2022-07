Audiência discute projeto para concessão do transporte em Itabuna

Nesta terça-feira (12), às 15 horas, uma audiência pública no auditório da Secretaria Municipal de Saúde discutirá o Projeto de Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público do Município. O evento, aberto ao público, é promovido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito.

O objetivo é apresentar o projeto e abrir espaço para que a sociedade civil organizada e usuários do sistema proponham mudanças e adequações ao projeto de concessão. A proposta é melhorar o serviço de transporte coletivo da cidade, com a colaboração dos próprios usuários do sistema.

Base para licitação

É importante lembrar que o projeto servirá de base para o processo licitatório que será realizado pela Prefeitura de Itabuna para contratação de nova empresa que vai operar o transporte público da cidade.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito reforça que a importância de a comunidade ter acesso ao projeto, inclusive podendo sugerir alterações que serão acrescentadas ao Edital da Licitação, a ser publicado no Diário Oficial do município.