Audiência na Câmara de Ilhéus mostra relatório de revitalização da Avenida Soares Lopes

A Câmara de Ilhéus sediará, a partir das 15 horas de quinta-feira (24), uma audiência pública para apresentação do relatório final do projeto de urbanização da Avenida Sores Lopes. Composta por seis vereadores e presidida por Vinícius Alcântara (PV), a comissão teve o apoio do coletivo Delibera Brasil, movimento democrático e sem fins lucrativos que ouviu vários segmentos da sociedade.

O objetivo final do relatório é fazer com que aquela orla deixe de ser uma área abandonada e descuidada para se tornar um local atrativo a toda a população, que seja aproveitado de maneira sustentável, e colabore com o potencial turístico da cidade.

Tal documento deve apresentar um projeto com base em soluções que atendam às demandas de vários setores. Para isso, além dos moradores da avenida, representantes de vários segmentos como Mobilidade e Segurança, Turismo, Indústria, Comércio e Educação foram ouvidos. As sugestões também foram coletadas por meio de um questionário online e através uma urna instalada na recepção daquele órgão.

Pluralidade de públicos

Aconteceram nove audiências públicas, todas disponíveis no Youtube da Câmara de Ilhéus. A metodologia usada teve como base três pilares: análise de dados, participação comunitária e conhecimento técnico. Sendo assim, o projeto de revitalização surgiu a partir de uma pluralidade de públicos diante de suas principais demandas, é uma contribuição do Legislativo municipal para nortear futuras votações, bem como o Executivo.

Umas das áreas de maior potencial turístico de Ilhéus, a orla da Avenida Soares Lopes há tempos sofre com a falta de gestão efetiva do espaço. A área de aproximadamente 65 hectares, que aguarda uma grande biodiversidade, não oferece condições estruturais para que a população e os turistas frequentem.