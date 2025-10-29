Audiência pública na Câmara de Ilhéus discute PEC da Reforma Administrativa

A Câmara Municipal de Ilhéus (CMI) promove, nesta sexta-feira (31/10), a partir das 9h, uma audiência pública para discutir a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 38/25, que promove uma reforma administrativa. A matéria tramita no Congresso Nacional e propõe diversas alterações no serviço público que também afetam os municípios.

Aprovada pelo plenário da CMI, a iniciativa é dos vereadores Enilda Mendonça (PT) e Maurício Galvão (PSB). Segundo os edis, a proposta de reforma tem encontrado oposição por parte dos servidores públicos porque fere direitos conquistados pelo segmento, ao longo dos anos.

“A reforma, na prática, imporia uma lógica neoliberal ao serviço público, facilitando o desmonte e a privatização de serviços”, diz um trecho da justificativa apresentada pelos vereadores Enilda Mendonça e Maurício Galvão.

A atividade pode ser acompanhada presencialmente, no plenário da Casa (Rua Araújo Pinho, nº 19, Centro), ou pelo canal TV Câmara de Ilhéus no YouTube (youtube.com/@camarailheus4494).