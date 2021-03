Audiência Pública Remota debaterá serviço de transporte coletivo em Ilhéus

Será nrsta, quarta-feira, 17, às 16 horas, a Audiência Pública Remota promovida pela Câmara Municipal de Ilhéus para debater um dos temas que mais atraem a atenção da população de Ilhéus: o serviço de transporte público da cidade.

Solicitada pelo vereador Augusto Cardoso, o Augustão (PT), e aprovada pelos demais vereadores, a audiência debaterá a regularização do funcionamento das linhas de ônibus, serviço seriamente afetado durante a pandemia, mas que não voltou à funcionar na sua totalidade mesmo diante do decreto municipal determinando que 100 por cento da frota estivesse, nesse momento, nas ruas.

“As empresas não cumprem a determinação e estão negligentes ao não cumprirem o decreto que determina o retorno total do sistema”, justifica Augustão, assegurando que o resultado pode ser visto nas ruas, com pequena quantidade de ônibus e a grande maioria circulando acima da capacidade prevista, colocando a população em risco de contaminação da Covid-19.

Para a audiência pública foram convidadas representações da Justiça, do Ministério Público, da Superintendência de Trânsito, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Mobilidade Urbana, dentre outras autoridades. A audiência será transmitida pelas redes sociais da Câmara de Ilhéus, através da TV Câmara, em full HD, e a população poderá interagir com o Poder Legislativo, durante a transmissão.