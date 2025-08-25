Audiências públicas esta semana na Câmara de Itabuna

Duas audiências públicas movimentarão o Plenário Raymundo Lima, da Câmara de Itabuna, ao longo desta semana. Na quinta-feira (28), às 10h, será realizada a audiência pública que discutirá a regulamentação do táxi-bagageiro, proposta pelos vereadores Ricardo Xavier (Cidadania) e Thales Silva (Republicanos). O debate visa avaliar a atividade, ouvir trabalhadores e usuários do serviço, além de levantar informações para futuros projetos.

Já na sexta-feira (29), às 14h, acontece a audiência pública para tratar do fechamento de agências bancárias em Itabuna. Presidida pelo vereador Paulinho do Banco (PCdoB), a sessão discutirá os efeitos da redução do atendimento presencial e os impactos sobre trabalhadores, aposentados, comerciantes e a economia local.

Além dessas discussões, a Câmara mantém sua agenda de trabalho com a reunião das comissões nas segundas e às sessões ordinárias nas terças, espaços permanentes de análise de matérias legislativas de interesse da cidade.

As audiências públicas fazem parte do compromisso da Câmara de Itabuna em garantir transparência, promover a participação popular e fortalecer o processo democrático.