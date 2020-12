Augusto Castro a uma semana de assinar diploma de prefeito

“Itabuna tem potencial econômico muito forte. É uma cidade polo no sul da Bahia do comércio e de serviços, com destaque para os segmentos de saúde e de educação com faculdades particulares, as universidades federal do Sul da Bahia e estadual de Santa Cruz”. O reconhecimento foi feito pelo prefeito eleito Augusto Castro (PSD), ao participar do Painel – Expectativas, Dilemas e Desafios dos Novos Prefeitos – no webinário promovido pela Afinco e A Tarde, no canal do YouTube, na tarde de quinta-feira (10).

Augusto Castro, que deverá ser diplomado prefeito daqui a uma semana, dia 18 de dezembro, disse que a eleição dele significou o desejo dos eleitores de Itabuna por mudanças de paradigma na Administração Pública como resultado de uma campanha política propositiva, sem ataques e agressões. Ao contrário do percebido entre muitos dos adversários. “Olhamos diretamente nos olhos das pessoas, dizendo o que desejamos fazer e como fazer com as parcerias com os governos estadual e federal e os parlamentares federais”, sintetizou.

“Cidade mais humana”

Ele manifestou um olhar otimista diante do mandato que começará dia 1º de janeiro de 2021. “Tenho certeza que Itabuna vai crescer, pois vamos buscar os investimentos necessários à retomada do desenvolvimento e do crescimento econômico e social do município”, realçou. Ele lembrou que a cidade tem mais de 220 mil habitantes, sendo muito importante no eixo sul da Bahia. “Nossa eleição trouxe a mudança que a cidade quis”, resumiu.

Augusto recordou, ainda, a ação política dos dois mandatos de deputado estadual, com a obtenção de recursos na área federal para qualificação de hospitais e para programas da Secretaria Municipal de Saúde. “Como prefeito, podem ter certeza que vou fazer muito mais por Itabuna. Pensar numa cidade mais humana, fortalecer a educação infantil, fundamental I e II e buscar indústrias para que a população tenha oportunidades e trabalho”, concluiu.

O prefeito e vice-prefeito eleitos, Augusto Castro (PSD) e Enderson Bruno dos Santos (Guinho) [partido Cidadania], assim como os 21 vereadores deverão ser diplomados na manhã de sexta-feira (18), no novo Fórum de Itabuna, no Loteamento Nossa Senhora das Graças.