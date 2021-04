Augusto Castro anuncia plano de obras ao comemorar 100 dias de gestão

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, anunciou durante a cerimônia de comemoração dos 100 dias de gestão um plano de obras para serem iniciadas ainda neste ano, subordinado ao Projeto Acelera Itabuna. O anúncio aconteceu no Teatro Municipal Candinha Dórea contando com a presença do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, secretários municipais, vereadores, líderes comunitários e imprensa.

Acelera Itabuna prevê a execução de projetos de requalificação de praças públicas no centro e bairros, implantação sete quilômetros de pavimentação asfáltica e duplicação do trecho entre o bairro de Fátima e o condomínio Cidadele na rodovia Ilhéus/Itabuna, reestruturação da feira livre do São Caetano, dentre outras ações.



Uma das ações é o projeto Praça Viva que prevê requalificação de 14 praças, no centro e bairros, ao longo desse ano, estando incluídas as praças Otávio Mangabeira (Camacan), José de Almeida Alcântara (Jardim do Ó), rotatória do São Caetano e praças do Califórnia, Pedro Jerônimo, Santo Antônio, José Bastos, Olinto Leoni, Sarinha Alcântara, Mangabinha, Pontalzinho, Nova Ferradas, Nova Califónia, Jardim Primavera e Fátima.

O prefeito citou a limpeza e a canalização do esgoto do canal do bairro Santo Antônio, onde a Prefeitura e Emasa estão trabalhando dia e noite, com recursos próprios para retirar o esgoto de dentro do canal, melhorar o fluxo de águas naturais e pluviais. “Vamos trabalhar para criar uma cidade mais humana. Para isso é preciso que a Prefeitura crie alternativas que favoreçam a população que é destinatária dos nossos esforços”, afirmou.

Augusto disse que “está se vivendo um novo normal e há um esforço concentrado nessa crise que aumentou a nossa responsabilidade com relação ao enfrentamento da pandemia. É preciso ter preocupação com a gestão como um todo. Precisamos que a economia volte a ser mais forte. Sabemos o grau de desemprego. Há na Bahia quase 20% dos baianos desempregados. Precisamos da união de todos”, conclamou.



No Projeto Esporte a Sério, o prefeito falou dos projetos da requalificação da quadra de areia na praça do Cacau (próxima ao shopping) , quadras de futebol da ponte do São Caetano e da Beira-rio. Citou a luta para a conclusão do campo do futebol amador no Caic e para a reforma do Estádio Luís Viana Filho.

