Augusto Castro anuncia secretariado nesta quinta-feira

O prefeito eleito de Itabuna, Augusto Castro, convocou coletiva de imprensa para quinta-feira, dia 31, às 9h30min, no Teatro Candinha Dórea, no Loteamento Nossa Senhora das Graças. Ele vai anunciar oficialmente o quadro de secretários municipais e de dirigentes de autarquias, fundações e da Emasa para a sua gestão que se inicia dia 1º de Janeiro de 2021.

Por medidas de restrição sanitária por conta do Covid-19 o acesso à coletiva e ao microfone serão restritos. Por isso, a assessoria do prefeito eleito pediu aos jornalistas, radialistas e blogueiros que, ao confirmar presença, antecipasse sua pergunta até o meio-dia desta quarta-feira, colocando: nome do veículo/repórter/jornalista.

“Ao tempo em que fazemos este Convite, renovamos os votos de esperança na crença de que juntos com a futura gestão poderá fazer muito mais para transformar Itabuna na cidade dos nossos sonhos” finaliza a chamada de pauta à mídia regional distribuída por meio do aplicativo whatsapp.

Para facilitar a cobertura e o acompanhamento por qualquer cidadão, a coletiva de imprensa será transmitida ao vivo pelo canal do youtube e pelas redes sociais do prefeito Augusto Castro.