Augusto Castro apresenta plano de governo ao reitor da UESC

Na manhã desta quarta-feira (02/10), o prefeito de Itabuna e candidato à reeleição pela Coligação Itabuna Não Pode Parar, Augusto Castro (PSD), apresentou seu plano de governo ao magnífico reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Alessandro Fernandes. O encontro, realizado na sede da instituição, contou com a presença do vice-reitor Maurício Moreau, da chefe de gabinete Acácio Pinho, do secretário estadual da SETRE, Davidson Magalhães e do secretário de governo Rosilvaldo Pinheiro, reforçando a aliança entre a gestão municipal e a academia.

O reitor Alessandro Fernandes destacou a relação próxima entre a UESC e a gestão de Augusto desde o início do seu mandato, ressaltando a importância de um trabalho conjunto em diversas áreas. “A universidade é democrática e o prefeito Augusto Castro já no início de sua gestão, procurou a universidade. Firmamos um convênio para uma série de ações que são realizadas em várias áreas em conjunto com a UESC. Numa forma de gentileza, ele nos apresenta seu plano de governo. Quero dizer que nós recebemos com muita alegria e desejamos sucesso,” declarou o reitor.

Augusto Castro, por sua vez, ressaltou a importância de manter a cooperação entre a prefeitura e a universidade, reforçando que a parceria com a UESC tem sido fundamental para o avanço de projetos estratégicos na área de educação e desenvolvimento urbano. “Desde o início, buscamos o apoio da UESC, não só como um polo de conhecimento, mas como um parceiro na execução de projetos que impactam diretamente nossa população. Apresentar nosso plano de governo ao reitor é uma forma de reafirmar esse compromisso com o futuro de Itabuna,” afirmou Augusto.

O ato reforçou o caráter multidisciplinar das ações que a UESC e a prefeitura desenvolvem em conjunto. Para Augusto, a universidade é um dos pilares na construção de uma cidade moderna e inclusiva, que aposta em educação e inovação para melhorar a qualidade de vida da população.

Fotos: Guthierry Andrade