Augusto Castro apresenta projeto e autoriza obras de requalificação do Centro de Controle de Zoonoses

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSB), a subsecretaria municipal de Saúde, Lânia Peixoto, e o diretor-geral da Faculdade Santo Agostinho (FASA), Luciano Tourinho, anunciaram no final da tarde de terça-feira passada, dia 18, o início das obras de requalificação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O anúncio foi feito na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo Firmino Alves, durante coletiva de imprensa, como parte da programação festiva pelos 113 anos de emancipação político-administrativa do município, que transcorre no próximo dia 28 de Julho,

Além de profissionais da comunicação, o ato contou com a presença de vereadores, gestores e profissionais de saúde, secretários municipais e representantes de Organizações Não-Governamentais (ONGs) de Defesa e Proteção Animal. Utilizando-se de recursos multimídia, o prefeito apresentou o projeto e pontuou alguns detalhes das intervenções que serão executadas.

O projeto arquitetônico inovador inclui sala de recepção, sala de Raios- X, depósito, consultórios, sala de triagem, centro cirúrgico, garagem, curral para animais de grande porte, gatil, canil com compartição, copa, banheiros, sala de reunião, dentre outras dependências.

Augusto Castro destacou ainda que, além da requalificação, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) contará com uma Base do Grupamento Ostensivo de Proteção Ambiental (GOPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) i. O prefeito disse também que o CCZ passará a atuar de forma mais dinâmica e intensiva no trabalho de acolhida e cuidados com os animais retirados das ruas da cidade, inclusive levando aos bairros o Serviço Móvel de Castração e Vacinação.

A subsecretária de Saúde, Lânia Peixoto, enfatizou que o ato do prefeito de apresentar o projeto e assinar a ordem de serviço representa um alívio para diretores e servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Ela revelou que desde o início da atual administração, por determinação do prefeito Augusto Castro, o projeto vinha sendo tratado como uma prioridade, dentre as ações de requalificação planejadas para as unidades que integram os serviços de saúde pública do município.

“A princípio, com as parcerias com a Faculdade Santo Agostinho (FASA) de Itabuna, por meio do Programa Mais Médicos iniciamos o projeto de requalificação das Unidades Básicas e de Saúde da Família. Até hoje, já contemplou 19 de 33 unidades. Agora, paralelamente, chegou o momento de voltarmos nosso olhar de maneira especial ao Centro de Controle de Zoonoses”, explicou a subsecretária.

O diretor-geral da Faculdade Santo Agostinho, professor Luciano Tourinho, ressaltou que este é um momento muito singular, não só para a cidade de Itabuna, mas para toda a comunidade acadêmica da FASA, que a partir deste mês abre as atividades da Afya -Faculdade de Ciências Médicas, que é vinculada ao Programa Mais Médicos do Governo Federal. Ele disse que em razão deste vínculo e do convênio com o Município, a FASA/AFYA realiza com a Prefeitura, o Programa de Requalificação de Unidades de Saúde, Qualificação Profissional e Aquisição de Equipamentos para melhoria do atendimento em saúde da população.

“Em visitas ao CCZ observamos a urgente necessidade de reformas, mas precisávamos de um Plano de Execução para atender as unidades básicas de saúde e o Centro de Zoonoses. No início deste ano, por determinação do prefeito Augusto Castro, foi dada prioridade ao CCZ dentre as ações planejadas. Como Faculdade de Ciências Médicas, entendemos a importância deste equipamento para a saúde não só dos animais, mas para o bem-estar de toda a população, por estarmos tratando de saúde em contexto integral”, finalizou Luciano Tourinho.

ONGS COMEMORAM

“Hoje é um dia de vitória da causa animal em Itabuna. Um momento muito esperado”, disse a presidente da Associação Bicharada, Marcela Andrade, que destacou a relevância do ato de apresentação do Projeto de Revitalização do Centro de Controle de Zoonoses e assinatura da Ordem de Serviço feito pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSB), a subsecretária de Saúde, Lânia Peixoto, e o diretor-geral da Faculdade Santo Agostinho (FASA), professor Luciano Tourinho.

Em nome de todas as instituições protetoras de animais da cidade, Marcela Andrade disse que o CCZ é uma extensão do trabalho desenvolvido de domingo a domingo pelas ONGs. Estiveram presentes à solenidade, dirigentes de ONGs, o presidente da Câmara Municipal, Erasmo Ávila, os vereadores Solon Pinheiro, Diego Pitanga, Israel Cardoso, Francisco, Cosme Resolve e Glebão.