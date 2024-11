Augusto Castro assina ordem de serviço da nova pontes sobre o Rio Cachoeira

“Com os engenheiros projetistas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo e a secretária Sônia Fontes conseguimos contratar financiamentos que o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, deu o aval. Temos uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, além das mais de 100 mil que chegam diariamente. Por isso, é preciso pensar em mobilidade e vetor de crescimento. Hoje estamos assistindo uma nova realidade”.

O comentário foi feito pelo prefeito reeleito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), ao assinar a ordem de serviço para as obras de construção da nova ponte sobre o Rio Cachoeira, ligada à Avenida Amélia Amado, no centro, à Rua João Teles, no Bairro da Conceição. As obras têm previsão de conclusão em 12 meses com um investimento no valor de R$ 36.485.872,20.

Os recursos financeiros são provenientes da tomada de crédito internacional com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), destinada a financiar o “Programa de Integração Urbana do Município de Itabuna/BA – Itabuna 2030”., com o aval do Governo Federal.

Na solenidade que aconteceu em frente à Base do Pelotão de Rondas Ostensivas do Município (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM), no Conceição, o prefeito afirmou ainda que não será apenas a construção da nova ponte. “Também estamos investindo na requalificação da orla do Rio Cachoeira e da passarela e na integração urbana com a Avenida Amélia Amado. Quem mora na região do Fátima e Califórnia, na zona norte, e precisa ir ao São Caetano, na zona sul, não precisará mais atravessar o centro da cidade”, explicou.

O prefeito também agradeceu a parceria com o Governo do Estado que investe na duplicação do trecho entre Fátima e o Cidadelle, na margem esquerda, e na BA-649, nova rodovia na margem direita de ligação entre Itabuna e Ilhéus. “Portanto é preciso destacar a parceria com o governador Jerônimo Rodrigues que nos ajuda a modificar a realidade, a exemplo da duplicação das pistas na Avenida Amélia Amado, com quatro quilômetros de extensão, que vamos licitar”, anunciou.

Em seguida, o prefeito Augusto Castro listou mais investimentos para melhorar e ampliar a mobilidade urbana com a construção do viaduto na intersecção das avenidas Aziz Maron e Princesa Isabel para desafogar o trânsito de veículos em direção ao centro da cidade e o São Caetano, e da nova pista ligando o bairro à rodovia BR-101 – Sul. Também agradeceu aos senadores Otto Alencar, Jacques Wagner e Ângelo Coronel e aos deputados federais baianos pela aprovação de projetos que beneficiam Itabuna, a exemplo do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA)

A secretária Sônia Fontes, titular da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB),destacou os avanços da primeira gestão Augusto Castro, que transformou a cidade num canteiro de obras nos dois últimos anos e lembrou das ações de urbanização de mais de 280 ruas de barro em vários bairros da cidade. “Prefeito aqui é o futuro do desenvolvimento da cidade sendo iniciado. Estamos possibilitando que todos os vetores de crescimento se comuniquem e a cidade tenha mobilidade”,afirmou.

A ponte será constituída por quatro vãos centrais com 31.25 metros e 23.63 m de largura e por dois vãos, inicial e final em “leque”, com largura e vão variáveis. A infraestrutura dos pilares centrais consiste em sapatas apoiadas no leito rochoso do Rio Cachoeira, de acordo com a secretária de Infraestrutura e Urbanismo.

A secretária Sônia Fontes acrescentou que os trabalhos preliminares preveem topografia, conferência de sondagens para as fundações, execução de batimetria em tempo seco e de maiores enchentes para certificação de geotecnia para que sejam conferidos os projetos estruturais e iniciar o bate-estaca e fundações.