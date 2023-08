Augusto Castro autoriza início do Mais Água para a zona oeste de Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), e o presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, assinaram na manhã de hoje, dia 9, no Bairro Jorge Amado, a ordem de serviço para ampliação do sistema de abastecimento de água para a zona oeste. As obras que serão iniciadas de imediato e fazem parte do Projeto Mais Água para a Cidade.

Em seu pronunciamento, o prefeito destacou os investimentos que estão sendo feitos no sistema de distribuição para eliminar o fornecimento intermitente de água na cidade, como determina o Novo Marco Legal do Saneamento.

“Com o apoio do Governo da Bahia estamos realizando obras estruturantes que vão melhor a qualidade de vida da nossa gente. A primeira etapa do Mais Água já conta com mais de 70% de rede adutora implantada, que levará água diariamente a 36 bairros da região do São Caetano, na zona sul”, explicou.

“Agora estamos iniciando as obras da zona oeste, ampliando o fornecimento de água para mais sete bairros e cinco conjuntos residenciais do Minha Casa, Minha Vida. Isto, é cuidar das pessoas e atrair empresas para gerar empregos”, disse Augusto Castro.

Já o presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, citou a melhora na política de relacionamento com os consumidores da empresa.

“Além do Projeto Mais Água, que vai melhorar o abastecimento de água para mais de 140 mil pessoas de Itabuna, implantamos a entrega da conta no momento da leitura, criamos o aplicativo para celular e estamos modernizando o Escritório de Atendimento para melhor servir ao nosso cliente”, afirmou Mendes Filho.

A ampliação do fornecimento de água para a zona oeste vai beneficiar os moradores dos bairros Urbis IV, Sinval Palmeira, Brasil Novo, Morumbi, Jorge Amado, Ferradas e Nova Ferradas.

Além desses bairros, também os residenciais Top Park, Itapoan, São José, Jubiabá e Gabriela. Algumas dessas localidades recebem água a cada oito dias, com locais que são abastecidos a cada 15 dias e passarão a contar com o fornecimento de água todos os dias.

A previsão de conclusão das obras será de 180 dias. Além da implantação da nova rede, a Estação de Captação e Tratamento de Água, em Nova Ferradas, será modernizada para atender a nova demanda.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço contou com as presenças de vereadores, secretários municipais, dirigentes partidários, diretores e funcionários da EMASA e populares.