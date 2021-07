Augusto Castro busca apoio federal para requalificar acessos a Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, acompanhado do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Júnior, foram recebidos em audiência terça-feira (13), em Brasília, pelos ministros da Infraestrutura, da Secretaria de Governo e Agricultura, Tarcísio Gomes de Freitas, Flávia Arruda e Tereza Cristina, respectivamente. Além do diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Antônio Santos Filho. No encontro com as autoridades federais, foram apresentados e discutidos projetos estruturantes para serem implantados na cidade.

Com o ministro Tarcísio de Freitas, o chefe do Executivo itabunense solicitou a autorização por parte do Governo Federal para a realização das obras de requalificação dos dois acessos à cidade. O primeiro envolve o trecho da BR-101 ao trevo que liga a avenida Itajuípe e o segundo de ligação do viaduto sob a BR 101 até o prolongamento da avenida Amélia Amado.

“Por ser uma área de domínio da União, solicitamos a liberação do Ministério da Infraestrutura para realizar a qualificação desses dois acessos. Também apresentamos ao ministro o projeto de duplicação e urbanização do trecho da BR-101, do posto da Polícia Rodoviária Federal até o local que abrigou a Kibon Sorvetes no sentido à cidade Buerarema”, disse Augusto Castro.

Receptividade

Segundo Castro, o ministro Tarcísio de Freitas atendeu ao pleito para a intervenção nos dois pontos de entrada da cidade e foi muito receptivo ao projeto de duplicação da rodovia que passa pelo perímetro urbano de Itabuna. O gestor também se encontrou com o diretor geral do Denit, general Santos Filho, que elogiou as propostas estruturantes ali apresentadas.

“O ministro foi um entusiasta do projeto de duplicação do trecho da BR-101 e o diretor geral do Denit encaminhou nosso pleito para os técnicos da pasta. Além disso, foi autorizada a intervenção do Estado e Município nos dois acessos à cidade”, ressaltou o prefeito.

Com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ele discutiu assuntos ligados à agricultura familiar e à lavoura do cacau.

Canais de macrodrenagem

Já o encontro de quase duas horas, com a ministra Chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, serviu para assegurar a liberação de recursos da ordem de R$ 8 milhões, que serão empregados na requalificação dos canais de macrodrenagem que cortam a cidade.

“A exemplo do que estamos realizando no canal do bairro Santo Antônio, onde a Emasa e a Prefeitura estão realizando o saneamento do canal de macrodrenagem, retirando o esgoto e urbanizando aquela área, vamos levar o mesmo projeto a outros pontos da cidade, como é o caso dos canais dos bairros São Caetano e Califórnia”, assegurou o prefeito Augusto Castro.