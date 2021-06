Augusto Castro comemora e agradece a Rui Costa pela licitação para BA-649

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), comemorou a publicação do aviso de licitação para a construção da nova rodovia que ligará Itabuna a Ilhéus. O edital, que saiu na edição desta terça-feira (1º) no Diário Oficial do Estado (DOE), viabiliza a duplicação do trecho que une as duas principais cidades do Sul da Bahia.

“Essa é uma obra de grande impacto para toda a região. Agradeço e reconheço o empenho do governador Rui Costa, em realizar esse sonho de várias décadas da população sulbaiana”, disse Castro.

Complexo intermodal

O novo trecho terá uma extensão de 18 quilômetros. A abertura dos envelopes das empresas interessadas em realizar a obra acontecerá no 15 de julho. Augusto Castro destaca que com a implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que vai ligar Ilhéus a Caetité, na região da Oeste, e também do Porto Sul, complexo portuário que está sendo construído na zona norte ilheense, para o escoamento de minério de ferro e grãos produzidos na Bahia, a nova rodovia é de fundamental importância, diante do potencial de crescimento socioeconômico que essas obras representam.

“Itabuna é uma cidade privilegiada por ser cortada por duas importantes rodovias federais, as BRs 415 e 101, com o complexo intermodal, nossa cidade será o centro logístico das empresas que irão se instalar na região para atender às novas demandas, e a nova BA é essencial”, ressalta o prefeito.

A nova BA-649 beneficiará cerca de 500 mil pessoas dos municípios no entorno de Ilhéus e Itabuna, facilitando o deslocamento e proporcionando segurança. O Governo do Estado também já confirmou a duplicação do trecho da BR-415, entre o Cidadelle e o posto Rio Cachoeira, em Itabuna.