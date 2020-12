Augusto Castro confirma parte do secretariado e dá tom do governo

O prefeito eleito Augusto Castro (PSD), diplomado nesta sexta-feira (18) junto com o vice Enderson Guinho (Cidadania) e os 21 vereadores, confirmou os primeiros nomes a compor o futuro secretariado. Em entrevista ao vivo à TV Cabrália, adiantou que a tão complexa Secretaria de Saúde ficará sob responsabilidade do médico Paulo Bicalho, nome bem aprovado quando assumiu o posto em gestões passadas.

O vice deverá assumir mesmo a pasta de Esportes; a Secretaria de Governo ficará com Júnior Brandão (Rede); a Assistência Social com advogada Andréa Simas; a Ficc (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania) será assumida pelo produtor Aldo Rebouças; no Planejamento, a ex-deputada estadual Sônia Fontes e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estará sob a batuta do ex-candidato a prefeito de Canavieiras, Almir Melo Júnior (MDB).

O futuro alcaide disse ter convidado o médico Eric Ettinger Júnior para assumir a gestão da FASI (Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna), entidade responsável pelo Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mas aguarda resposta até terça-feira.

“Estamos trabalhando dia e noite com a equipe que cuidou do nosso programa de governo, tudo construído dentro de uma linha de raciocínio que nós pregamos na campanha, conversando com a população, sobre como fazer e quando fazer”, argumentou, acrescentando que o restante do secretariado deverá ser anunciado nos próximos dias.