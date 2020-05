Augusto Castro, da UTI para o quarto, evolui na luta contra coronavírus

Após aproximadamente 40 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, o ex-deputado estadual Augusto Castro (PSD) foi transferido para um apartamento nesta terça-feira (5). Ele tem 50 anos, é hipertenso, ficou um período entubado e passou por sessões constantes de hemodiálise, devido a complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus.

A exemplo do que tem acontecido em muitos hospitais brasileiros, Augusto passou por um corredor ao som de aplausos e decorado com bolas coloridas. Recebeu cartas da equipe, que parabenizou a vitória dele contra a doença e a evolução no quadro. Com o cabelo raspado e parte do rosto escondida por uma máscara, o paciente demonstrava a emoção no olhar.

O ex-parlamentar prossegue com o acompanhamento na unidade e, em seguida, será encaminhado para isolamento domiciliar. Augusto Castro foi o segundo caso confirmado na cidade, que hoje ultrapassa 250 pessoas lutando contra a Covid-19.