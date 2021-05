Augusto Castro destaca avanços de Itabuna no cuidado com o meio ambiente

O prefeito Augusto Castro destacou os avanços que representam para Itabuna a correta destinação dos resíduos sólidos em aterro sanitário certificado pelos órgãos ambientais no quilômetro 21, da Rodovia Jorge Amado, Ilhéus – Itabuna. “Para a cidade é um salto de qualidade porque dessa forma estamos cuidando da saúde das pessoas e do meio ambiente”, afirmou.

Augusto lembrou que a maioria dos municípios regionais enfrenta muitas dificuldades para cumprir a Lei do Marco do Saneamento Básico, que estabelece prazo para o fim dos lixões no país. “Mas, certamente, com a criação de consórcios vamos conseguir dar um grande passo, principalmente contando com o apoio do Governo do Estado que se mobiliza neste sentido”, expressou.

O prefeito afirmou que por meio de ação integrada as pessoas que trabalham no lixão, em processo de desativação, serão redirecionadas para associação ou cooperativa de reciclagem. “Com o apoio da Defensoria Pública da Bahia, as secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza, de Infraestrutura e Urbanismo e de Planejamento vão atuar conjuntamente na melhoria da qualidade de vida das famílias”, disse.

O diretor comercial da Marca Ambiental/CVR Costa do Cacau, Rodrigo Zaché, atendeu ao pedido de Augusto Castro e elevou de quatro para seis meses o prazo para conceder a 100 famílias um auxílio financeiro no valor R$ 700,00. “Parabenizo o prefeito de Itabuna por sua sensibilidade em atender às famílias, zelar pela saúde das pessoas e conservar o meio ambiente” ressaltou.

“O fim do lixão, além atendimento à legislação ambiental e de não degradação do solo, lençol freático e emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, tem importância por ser grande disseminador de doenças, pragas, vetores e outros patogênicos que propagam doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para cada R$ 1 investido em saneamento se economiza outros R$ 4 em saúde pública”, afirmou Zaché.

Quanto à questão social, o dirigente da empresa enfatiza que os catadores merecem atenção especial. “Temos que ter olhar voltado para a população que vive no lixão e dele tira seu sustento não por opção, mas por necessidade. Em parceria com o município vamos conseguir reinseri-los no mercado de trabalho, com capacitações, coleta seletiva e um local apropriado para que façam a segregação dos materiais e de valorização dos recicláveis”, realçou.

Zaché também destacou o desenvolvimento regional, já que grandes empresas e indústrias para se instalar levam em conta se há na região descarte eficiente dos resíduos sólidos com atendimento à legislação ambiental. “Isso é fator decisivo para atração e criação de polos industriais”, afiançou.

Por meio de parceria com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, as famílias do lixão também vão receber aluguel social e cestas básicas, segundo informou a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro.

Para o presidente da Associação dos Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoeste (AMURC) e prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, Itabuna dá grande exemplo. “Preciso destacar o avanço com a assinatura pelo prefeito Augusto Castro dessa Ordem de Serviço que vai eliminar um problema que a região tem há anos”, disse.

Segundo ele, a AMURC está trabalhando com os pequenos municípios, que têm mais dificuldades para contratualização. “Mas vamos buscar uma solução, já que com uma estrutura da CVR, pode ficar bem mais fácil para os prefeitos descartar os resíduos em aterro sanitário certificado”, concluiu.