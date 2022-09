Augusto Castro discute economia e avanços durante encontro empresarial em Itabuna

O desenvolvimento econômico e social de Itabuna foi o prato principal de um almoço-debate, promovido pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, que reuniu esta semana o núcleo empresarial do município. O encontro teve a presença do prefeito Augusto Castro, que aproveitou para apresentar um diagnóstico da sua gestão quando também falou dos investimentos já realizados e que serão realizados a curto, médio e longo prazos.

O prefeito Augusto Castro fez uma explanação sobre as áreas de desenvolvimento do município e sua preparação para que Itabuna absorva os serviços, atraia indústrias e gere emprego e renda com as novas vertentes de crescimento. Ele destacou, por exemplo, a Ferrovia Leste Oeste e o Porto Sul, além de uma série de outros projetos realizados pela prefeitura. Entre eles a pavimentação asfáltica por toda a cidade, a recuperação de hospitais, escolas e o investimento na rede de abastecimento de água do município.

“Itabuna é uma cidade polo, com ênfase no comércio e serviços, e por isso não pouparemos esforços para o seu desenvolvimento”, assegurou o prefeito, diante da classe empresarial.

O prefeito também falou sobre a importante parceria que o município mantém com o Governo do Estado, que resultou na duplicação do trecho entre o antigo Posto Cachoeira, na Avenida Juracy Magalhães e a ponte que ligará a BR-415, a nova rodovia que liga Itabuna à Ilhéus, e os recursos que estão sendo investidos na área do esporte.

A Areninha de Futebol da Avenida Fernando Cordier, a outra que está sendo construída na antiga feira do Bairro da Conceição, o Campo de Futebol Amador, no Caic, que será inaugurado no próximo sábado, dia 1º, e a Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso que passou por uma ampla reforma e que será reinaugurada também no sábado, são alguns dos investimentos do governo baiano em Itabuna.

O titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José Raimundo Araújo, que organizou o evento, em seu discurso, frisou a importância da participação do núcleo empresarial no acompanhamento das ações propostas e na discussão dos projetos. Ele aproveitou para reforçar a importância de um debate relacionado ao desenvolvimento empresarial que gera emprego e renda e fortalece a economia local e regional.

“Eventos dessa natureza devem ser estimulados e realizados mais vezes, justamente por ser uma parceria que gera bons frutos para a nossa população”, garantiu. Ele apresentou os caminhos que devem ser trilhados para consolidar o esperado desenvolvimento econômico para o município.

Ele citou, por exemplo, a revitalização da Avenida do Cinquentenário, além das principais artérias comerciais, a organização do comércio informal (camelôs), a reabertura do aeroporto e a zona de estacionamento rotativo, a Zona Azul. A criação de um polo moveleiro, o fortalecimento da economia criativa, que envolva cultura, comércio e serviços, também foram propostas apresentadas pelo secretário José Raimundo Araújo.