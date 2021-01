Augusto Castro discute saídas para Saúde com dirigentes da Santa Casa

Na primeira semana depois de sua posse, em 1º de janeiro, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), tem demonstrado preocupação em articular saídas para a grave crise da Saúde da população. Na noite de quinta-feira (7), ele visitou o Hospital Manoel Novaes e se reuniu com dirigentes da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia para discutir a retomada do atendimento materno-infantil.

Na visita Augusto Castro reconheceu que os serviços da Atenção Básica oferecidos à população necessitam de medidas urgentes para sua melhoria. Também declarou quais providências já estão sendo adotadas para que distorções sejam resolvidas nas unidades básicas de saúde e de saúde da família, que funcionam como “portas de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24 Horas), no bairro Monte Cristo, e na Maternidade Ester Gomes.

O prefeito disse que trabalha firmemente para garantir novos investimentos para média e alta complexidade. Para isso, garantiu que na próxima semana tentará agendar audiência com o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, para apresentar a secretária de Saúde, Lívia Mendes, e as demandas de Itabuna para que o atendimento à população seja assegurado.

Equipe participante

A reunião de ontem no Hospital Manoel Novaes também contou com a participação diretores e membros da provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna e dos secretários municipais, Lívia Mendes, da Saúde; José Alcântara Pellegrini, de Relações Institucionais e Comunicação; Josué Brandão Júnior, de Governo; Humberto Matos, titular da Agência de Regulação de Serviços Públicos, dentre outros assessores.

Na quarta-feira, o prefeito Augusto Castro visitou o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães para ver e acompanhar de perto a atual situação da unidade referência no atendimento ao SUS no sul da Bahia. Ele foi recebido pelo médico Eduardo Kowalski Neto, diretor-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi) e demais dirigentes.

No encontro de ontem, o provedor em exercício da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Antônio Augusto Monteiro, esteve acompanhado da diretora técnica do Hospital Manoel Novaes, Fabiane Chávez, e do assessor médico do HMN, John Leahy Filho. A superlotação no Hospital Manoel Novaes também foi um dos assuntos discutidos, além de medidas para sanar o problema recorrente nos serviços da rede materno-infantil.