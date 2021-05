AUGUSTO CASTRO E AS ELEIÇÕES DE 2022

Em relação a 2022, Augusto Castro, prefeito de Itabuna pelo PSD, só tem dois votos do conhecimento de todos: um para o Parlamento estadual e o outro à Câmara Federal, respectivamente com Andrea Castro e Paulo Magalhães, ambos da mesma legenda do alcaide.

A secretária de Promoção Social e Combate a Pobreza, esposa do gestor, portanto a primeira-dama do município, enfrenta seu primeiro desafio eleitoral. O já deputado Paulo Magalhães busca sua permanência no Parlamento via instituto da reeleição.

A sabedoria popular costuma dizer, ao se referir aos políticos experientes, de muito tempo na estrada, que são “velhas raposas” do movediço e traiçoeiro mundo da política. A grande maioria consegue dar beliscão em azulejo.

Magalhães, um ex-defensor ferrenho do carlismo, ex-filiado ao DEM, foi um dos responsáveis pela saída de Augusto do PSDB para o PSD do senador Otto Alencar, uma espécie de padrinho político. O parlamentar é tido como um político combativo e “futucador” de verbas federais via emendas.

Outra característica do deputado diz respeito ao seu temperamento, de um político que diz o que tem vontade de dizer, que não costuma levar desaforos para casa. Bem pouco tempo atrás soltou os cachorros na direção do ex-prefeito Fernando Gomes, que teria lhe prometido uma boa votação em Itabuna e só conseguiu, salvo engano, pouco mais de 400 votos.

Sua já certa dobradinha com Andrea Castro pode lhe render bons frutos em Itabuna. Obviamente que a contrapartida será abrir preciosos espaços em seus redutos eleitorais para a primeira-dama, que anda entusiasmada com a candidatura.

Andrea vem fazendo um trabalho de formiguinha, buscando principalmente o eleitorado da periferia, com programas sociais que beneficiam essa camada da população, cada vez mais pobre e caminhando a passos largos para a miséria.

O que chama atenção na secretária, é que parece caminhar sem a ajuda do prefeito. A impressão é que tem luz própria. Para muitos, sua desenvoltura política está sendo uma surpresa.

No tocante às sucessões dos Palácios de Ondina e do Planalto, Augusto vai seguir a determinação do senador Otto Alencar, dirigente-mor do PSD da Bahia. O fato da sigla integrar a base aliada do governador Rui Costa (PT) não é garantia de apoio a Jaques Wagner, pré-candidato ao governo do Estado, e muito menos a Lula na sua tentativa do terceiro mandato presidencial.

Com efeito, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, além de descartar o apoio à reeleição de Bolsonaro, já disse que aliança com o PT só nos Estados, dando assim um chega pra lá na candidatura do petista-mor, no “mito” da esquerda, no “Deus” Lula. Kassab é simpático ao movimento “Nem Lula, Nem Bolsonaro”, nem a volta do passado marcado por uma avalanche de escândalos e nem um futuro desesperançoso.

Augusto sabe que o melhor conselho é o de evitar comentar sobre as eleições de 2022. Não é momento para falar do assunto. Uma declaração infeliz pode prejudicar o andamento administrativo do governo.

Depois das águas de março fechando o verão de 2022, as definições e os acordos começam a tomar um contorno mais nítido. O nevoeiro vai se dissipando, proporcionando uma maior clareza para o eleitorado.