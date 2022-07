Augusto e outros líderes políticos falam da saudade que o Fernando Gomes deixará na sua gente 

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), realçou a trajetória administrativa, de luta, de trabalho e política do ex-prefeito Fernando Gomes Oliveira ao participar na manhã desta terça-feira, dia 26, no Teatro Municipal Candinha Dórea da cerimônia fúnebre de despedida do político que deixou um grande legado nos 83 anos de vida. “Presenciamos aqui o amor do povo e o respeito de autoridades, como o governador Rui Costa e o ex-secretário da Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, candidato a sucedê-lo”, afirmou.

Para Augusto Castro, é preciso reconhecer que Fernando foi filho, pai, amigo e tinha grande admiração da população de Itabuna que lhe concedeu cinco mandatos de prefeito e três de deputado federal. “A cidade está em peso aqui. Depois de decretar luto por três dias, também suspendemos as atividades da Administração Municipal para que as pessoas dele pudessem se despedir e a programação de inaugurações do Dia da Cidade, 28 de julho”, acrescentou.

Já o governador Rui Costa, que suspendeu sua agenda na Região Metropolitana de Salvador, para participar do funeral do ex-prefeito, falou de sua solidariedade e apoio aos familiares de Fernando Gomes. “Vim acompanhando sua luta pela vida. Fernando deixa um legado de amor e paixão por Itabuna com sua personalidade e seu jeito próprio. Eu que nutri e cultive sua amizade nos últimos anos. Ele se despede neste monumento da cultura e da arte que lutou tanto para construir, leva o calor humano do povo de Itabuna de quem votava nele ou não”, expressou.

Para o Chefe do Executivo baiano, “o ex-prefeito tinha um jeito singular, sendo figura humana admirada pela força, tenacidade e carisma que faziam dele personalidade política forte e com história belíssima – cinco vezes prefeito, três vezes deputado federal. É inegável o carinho dessa cidade e dessa região por ele. Fica a saudade e a memória. Que Deus ajude a confortar o coração de suas duas filhas mais novas, dos demais filhos e de sua esposa. Com certeza as filhinhas vão seguir se orgulhando da história do pai, tendo a memória do homem forte e carinhoso”, assinalou.

O professor Jerônimo Rodrigues, pré-candidato ao Governo estadual, deixou um abraço carinhoso para familiares e amigos de Fernando Gomes. “A gente tem que ter esse olhar pelo que as pessoas fazem de bom para sua gente. Ele deixou sua marca como deputado constituinte, fortalecendo a Democracia brasileira, e como prefeito teve um olhar carinhoso para a Saúde, Educação, Infraestrutura, Cultura e Arte de Itabuna. Contribuiu com sua experiência e sua força. E fica o reconhecimento de tudo o que fez. Fica nosso reconhecimento um agradecimento ao povo de Itabuna pela referência que o ex-prefeito foi na política brasileira”, concluiu.