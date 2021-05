Augusto Castro é recebido pela ministra da Secretaria de Governo da Presidência e apresenta demandas de Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), foi recebido em audiência, ontem, dia 4, pela ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda. Na oportunidade, o prefeito apresentou diversas demandas, além de projetos estruturantes para a cidade.

Segundo Augusto, a ministra foi muito receptiva e se comprometeu em encaminhar aos Ministérios as reivindicações de Itabuna. “A ministra Flávia Arruda foi muito solícita e atenciosa com as nossas demandas. Prometeu não só encaminhar nossos pedidos, como também acompanhar o andamento dos projetos junto aos outros Ministérios”, ressaltou.

Além do encontro com a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, o prefeito Augusto Castro, manterá hoje, dia 5, contato com outras autoridades federais e também com senadores e deputados da bancada baiana.

“Nos comprometemos na campanha, a buscar investimentos para os projetos estruturante que apresentamos a sociedade de Itabuna. Estamos empenhados nisto para proporcionar melhor qualidade de vida à nossa gente”, assegurou Augusto Castro.

No encontro com a ministra Flávia Arruda, o prefeito de Itabuna estava acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Júnior.