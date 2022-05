Augusto Castro fala de expectativas com implantação do “Mais Água para a Cidade”

Destacando o Projeto Mais Água para a Cidade como um dos mais audaciosos e relevantes a serem executados nos últimos 40 anos pelo Poder Executivo municipal, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), falou das expectativas e dos impactos que a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água vai proporcionar para o desenvolvimento econômico e social e melhoria da qualidade de vida da população itabunense.

Lançado na quinta-feira passada, dia 5, durante solenidade que contou com a presença de autoridades, representantes da sociedade civil organizada e da imprensa, o Projeto Mais Água para a Cidade faz parte do planejamento estratégico da diretoria executiva da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) e prevê investimentos de pouco mais de R$ 25 milhões.

Segundo o prefeito Augusto Castro, passados quase quatro décadas desde o processo de municipalização dos serviços de água e saneamento, com a criação da Emasa, Itabuna viu crescer a sua população e, consequentemente, o surgimento de grandes bolsões periféricos, de novos investimentos imobiliários, comerciais e industriais e a consolidação do município como polo educacional superior.

Demanda em alta

Tais fatores aumentaram a demanda por serviços públicos essenciais, principalmente o abastecimento de água potável. “Entretanto, a municipalização dos serviços de água e saneamento não acompanhou na mesma proporção tal desenvolvimento. Ao contrário, temos atualmente um sistema de abastecimento estagnado que há muito não consegue atender a demanda reprimida”, argumentou.

Para o prefeito, houve graves impactos negativos na saúde pública e na economia do município, impedindo a atração de novos investimentos industriais e a geração de novos postos de trabalho por falta de água.

Augusto ressalta que, mesmo tendo conhecimento da incapacidade financeira da Emasa para investimentos, bem como as limitações orçamentárias do poder público municipal, desde o início de sua administração determinou, como uma das prioridades emergenciais, o desenvolvimento de estudos, planejamento e execução de um projeto capaz de assegurar regularmente o abastecimento de água no município pelos próximos 30 anos.

“Diante de todos os desafios, nós optamos por buscar articulações políticas junto à bancada baiana no Congresso Nacional, negociarmos o parcelamento de dívidas da Emasa com o FGTS, por exemplo, bem como a adimplência da Prefeitura para que possamos pleitear verbas junto ao Governo Federal para a conclusão das obras”, argumenta.

O prefeito enfatiza que a ampliação do sistema de abastecimento de água é também uma questão urgente para minimizar impactos na saúde pública, evitando a proliferação de doenças, como as epidemias por arboviroses – causadoras da dengue, chikungunya, zika – que vêm acontecendo periodicamente desde 2009 no município.

Sem perder tempo

Augusto Castro observa que não há mais tempo a perder, tendo em vista que Itabuna ocupa uma posição regional estratégica diante dos projetos estruturantes previstos pelos governos federal e estadual para o Sul da Bahia, a exemplo do Complexo Intermodal, com a implantação da Ferrovia Oeste/Leste, o Porto Sul e o novo aeroporto, os quais atraíram investimentos em diversos segmentos da indústria e de serviços.

“Também neste contexto, estamos planejando a execução de obras de relevância para a infraestrutura urbana do município, além da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água”, pontuou.

O prefeito afirma ainda que, graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), o município já tem assegurado no orçamento da União verba no valor de R$ 4 milhões para o Projeto Mais Água para a Cidade. Ele adiantou que já foi aberto o processo licitatório para quê, no prazo de 60 dias, seja definida a empresa responsável pela execução da obra.

Mais Água para a Cidade

Com o projeto concluído, a expectativa é solucionar em até 80% o problema do abastecimento de água de Itabuna. Nele estão previstos a ampliação da estação elevatória de água tratada, na Estação de Tratamento de Água (ETA), com o acréscimo de duas motobombas, além da implantação de 6.049 metros de rede adutora e pouco mais de 2 mil metros de rede de distribuição.

Na rodovia BR-101 e na Avenida José Soares Pinheiro, em direção à zona sul, será aplicada a tecnologia não destrutiva, garantindo que o pavimento, por onde a rede vai passar, não sofrerá danos. Também serão construídos dois reservatórios.

Um, localizado no Bairro Novo Lomanto, com capacidade para armazenar 3 milhões de litros de água. Outro, no Bairro Novo Jaçanã, que vai acumular 5 milhões de litros de água, para atender 36 bairros da zona sul e sudeste que atualmente sofrem com o fornecimento intermitente de água.