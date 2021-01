Augusto Castro fala dos investimentos para Itabuna

A Prefeitura de Itabuna terá que ser estruturada, ter a máquina pronta, para que eu possa governar para todos os itabunenses. A afirmação foi feita na tarde desta sexta-feira, dia 1º, pelo prefeito Augusto Castro (PSD), ao tomar posse no cargo para o período 2021-2024. Com ele também assumiu o vice-prefeito Enderson Guinho (Cidadania).

O ato de posse ocorreu depois de a Câmara Municipal de Itabuna ter empossado 21 vereadores e elegido a Mesa Diretora para o biênio 2021-2022, sob a presidência do vereador Erasmo Ávila (PSD). Augusto declarou que vai trabalhar firme para que Itabuna retome seu status de cidade líder do sul da Bahia.

“Todos os que vão participar do governo são servidores públicos que vão trabalhar dia e noite para resgatar a autoestima da população. Itabuna deu grande demonstração de mudança nas eleições. Passou a eleição, não quero olhar para o retrovisor.Quero pensar para a frente e no desenvolvimento da cidade”, enfatizou.

Augusto Castro disse ainda que seu compromisso e desejo é governar para todos os itabunenses.

“Ninguém consegue governar sozinho. Tem que governar com a união de todos”, realçou, acrescentando que quer pensar para a frente para o desenvolvimento da cidade. “Pensar no crescimento econômico, na saúde, na educação, na infraestrutura, etc. Somos uma cidade com 97,5% da população na zona urbana”, recordou.

O prefeito fez um chamado aos servidores públicos municipais para que a cidade avance com o apoio dos governos federal e estadual, Ministério da Educação, FNDE e de parlamentares aliados para requalificação, ampliação e modernização das 97 escolas da rede e melhora da qualidade do ensino. Além disso, propôs a preparação de uma equipe para a elaboração de bons projetos para encaminhar ao governo federal

MAIS INVESTIMENTOS

O prefeito assinalou que a maior preocupação é a Saúde nesse momento em que o país e o mundo vivem a 2ª onda do Covid-19. Por isso, assumiu o compromisso de melhorar a Atenção Básica, porta de entrada do SUS, com mais investimentos.

A cidade tem 33 unidades de saúde e 42 equipes de saúde da família. Precisa colocar para funcionar os postos de saúde, a exemplo do Roberto Santos, situado no Bairro Santo Antônio que já foi referência na Atenção Básica.

Para Augusto Castro é preciso colocar cinco ou seis postos funcionando até a meia-noite para levar assistência para a população. “É preciso cuidar da Saúde do nosso povo,” enfatizou. Ele afirmou que vai investir acima dos 15% do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal na área da saúde.

“O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães vai ampliar leitos de UTI Covid 19 e clínicos e gerar novos serviços, inclusive na Psiquiatria”, lembrou. Também reafirmou o compromisso de ampliar o atendimento nos hospitais da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna para atendimento à pediatria e a pacientes Covid-19, nos hospitais Manoel Novaes e Calixto Midlej Filho, respectivamente.

GRIPÁRIO

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas passou mensagem desejando sucesso, mas Augusto disse a ele que vai ao seu encontro para mais investimentos na saúde de Itabuna. “Sei que ele fez muito pela Bahia, mas preciso que ele faça muito mais pela região e por Itabuna que é cidade pólo, tem hospital porta aberta atende mais de 120 municípios que é o Hospital de Base”, declarou.

Quanto à UPA 24 Horas, no Monte Cristo, o prefeito anunciou que vai modernizar o atendimento, implantar um gripário, dar eficiência na urgência e emergência. Ele manteve contato com o Instituto Butantan, em São Paulo, para a cidade ter a vacina contra a Covid-19 via Ministério da Saúde ou adquiri-la para imunizar os profissionais de saúde e idosos. “Vamos avançar com força, determinação e foco. Alinhar a gestão, diminuir gastos e fazer a infraestrutura de alguns bairros”, enfatizou.