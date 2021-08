Augusto Castro garante sistema de videomonitoramento para Itabuna com reconhecimento facial

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), se reuniu na tarde desta segunda-feira, dia 16, com o secretário de Segurança Pública da Bahia, Ricardo César Mandarino Barreto, para tratar da implantação do sistema de videomonitoramento na cidade com reconhecimento facial. O Governo do Estado vai ampliar o sistema, contemplando 70 cidades e Itabuna terá prioridade nesse programa.

“É muito importante essa parceria entre a Prefeitura de Itabuna e a Secretaria de Segurança Pública. A questão da segurança é um tema que preocupa toda a população. Ainda neste ano nossa cidade vai contar com o sistema em pontos estratégicos”, comemora Augusto Castro.

Tais equipamentos de videomonitoramento foram inicialmente instalados em Salvador onde têm sido grande aliado das forças de segurança no combate e prevenção à criminalidade, contribuindo na prisão de foragidos da justiça e auxiliando na elucidação de crimes.

O prefeito de Itabuna lembra que na campanha eleitoral ele apresentou a proposta de instalar câmeras de segurança em diversos pontos da cidade, com o objetivo de inibir a ação de criminosos.

“O uso da tecnologia é de suma importância no auxílio às forças de segurança. Já havíamos conversado sobre o assunto com o governador Rui Costa. Agora, com o processo licitatório do Governo do Estado concluído, o secretário Ricardo Mandarino têm Itabuna como prioridade na implantação do sistema de videomonitoramento e de comunicação da segurança pública”, garante Castro.

No encontro com o secretário estadual de Segurança Pública, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, esteve acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Erasmo Ávila (PSD), e do Líder do Governo na casa legislativa, Manoel Porfírio (PT).