Augusto Castro procura hospital com falta de ar; suspeita de coronavírus

O ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito Augusto Castro (PSD) está internado e passa por exames na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, para investigar a causa de uma falta de ar. Entre as suspeitas, a infecção por coronavírus. Ouvida pelo Diário Bahia há pouco, a esposa dele, Andréa Simas, disse que o marido procurou o hospital Calixto Midlej Filho hoje com “uma forte gripe e está em observação”.

O presidente do PSD, Alcântara Pelegrini, relatou que o ex-parlamentar veio da capital na última quinta-feira (19), para ficar com a família. Quanto à ida ao hospital, ele procurou afastar eventuais boatos. “Ele chegou andando, conversou, gesticulava bem, sem febre e disse ao médico que estava com dificuldade na respiração. Foi internado para fazer os exames necessários e está isolado. Pra as coisas se resolverem, está fazendo todos os exames para identificar o Covid-19 ou qualquer outra situação”, detalhou.