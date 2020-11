Augusto Castro projeta São Lucas 100% SUS e postos até meia-noite

O prefeito eleito Augusto Castro (PSD) disse em entrevistas nesta segunda-feira (16) que já estão assegurados, por veio de convênio com a Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), R$ 2 milhões para reabertura do Hospital São Lucas – será 100 por cento SUS.

Além disso, o novo gestor disse que buscará junto ao governo estadual mais recursos para ampliar a unidade, a ser gerida pela Santa Casa de Misericórdia, para 100 leitos de atendimento em diversas especialidades, a exemplo de nefrologia, cardiologia, neurologia. “Um hospital de alta complexidade, porque Itabuna é polo, acaba recebendo demandas regionais…”, adiantou.

Na Atenção Básica, relatou, a intenção é que ao menos cinco principais unidades de saúde funcionem até meia-noite e que os 33 postos incluam programa de saúde bucal e organização das consultas de modo a reduzir as filas, além de agilizar o sistema de atendimento na Central de Regulação.

Em relação à psiquiatria, pretende abrir esse setor na estrutura do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. “A minha prioridade como prefeito será a saúde de Itabuna”, resumiu.

Transição e começo

Ele informou, ainda, que logo no começo do governo as primeiras ações serão voltadas para transporte, limpeza e educação no município. “Primeiro ponto: fazer uma limpeza urbana, iluminação e os nossos alunos; vamos colocar na sala de aula em janeiro, fevereiro, com merenda escolar, transporte escolar … O transporte precisa funcionar com qualidade: frota nova, porque o usuário está pagando. A [Viação] Sorriso e a São Miguel têm que prestar um bom serviço ao usuário”, acrescentou.

Questionado sobre a transição de governo, Castro informou imaginar que não encontrará dificuldades para ter acesso aos documentos e números da administração municipal. “Vamos ter uma transição tranquila, não só na administração direta como na indireta”.

Sobre futuros nomes, limitou-se a dizer: “Temos uma coligação enxuta, vamos sentar com a base, para discutir o nome do secretariado. Vamos ter uma equipe competente, técnica, com a cara do povo, que possa trabalhar pelo bem-estar de Itabuna, em todas as áreas da cidade”.

E deu sinais de como pretende tratar a questão financeira: “Tem ações emergenciais que vamos precisar tocar logo em janeiro; decisões, mudanças, reduzir a máquina, para sobrar dinheiro para investimento. Não adianta encher a máquina de cargos comissionados e não sobrar dinheiro. O compromisso é com a população, é com a saúde da cidade, é com investimentos, com a estrutura dos bairros, procurar o empresariado, investir na indústria, no pequeno empresário, para gerar empregos”, elaborou.