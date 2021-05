AUGUSTO CASTRO VISITA AMIGOS E LIDERANÇAS NA REGIÃO SUDOESTE

O prefeito de Itabuna Augusto Castro (PSD), aproveitou o final de semana para rever amigos e lideranças políticas na região Sudoeste do Estado. Depois de algum tempo afastado em função da campanha eleitoral de 2020.

“Além do advento da pandemia do novo coronavírus, que restringiu os deslocamentos, o ano passado foi muito atribulado. Fui contaminado pela Covid 19 e depois de recuperado da doença, veio a campanha eleitoral, em seguida a transição e composição do novo governo”, disse Augusto.

Segundo o prefeito tudo isso contribuiu para que ficasse sem fazer contato pessoal com os amigos e lideranças de outras regiões.

“Fui deputado estadual por dois mandatos e sempre obtive votos em praticamente todos os lugares, a dedicação que temos com Itabuna, demanda muito tempo. Mas, sempre que tiver oportunidade vou aproveitar para rever os amigos que tenho nos quatro cantos da Bahia”, prometeu o prefeito Castro.