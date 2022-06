Prefeito de Itabuna visita projeto agrícola em Mutuns e assina termo de parceria

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), visitou a Agrícola Conduru, em Mutuns, na semana passada, quando conheceu os projetos desenvolvidos pela agrícola em parceria com o Instituto Arapyaú. Ao assinar um termo de parceria para o desenvolvimento daquela comunidade da região norte do município, ele estava acompanhado de secretários e assessores

Dentre os projetos discutidos está, por exemplo, a requalificação da Escola de Mutuns, a transformação do vilarejo em destino turístico e cultural sustentável, inclusive com recuperação e implantação de equipamentos, além da possibilidade da instalação de uma fábrica da Dengo Chocolates, tudo englobado num projeto chamado Mutuns, Estação do Futuro.

O prefeito Augusto Castro assegurou ainda investimentos na melhoria da qualidade de vida dos moradores da região da Vila de Mutuns, a exemplo da melhoria na infraestrutura, como a recuperação da estrada e dos serviços de transporte e iluminação pública. “A Prefeitura de Itabuna é parceira e abraça as iniciativas que promovem o desenvolvimento do município, com a geração de emprego e renda para nossa população”, afirmou.

Segundo o coordenador do projeto Mutuns, Estação do Futuro. Afonso Dantas, esse será modelo de projeto-piloto que a Prefeitura pretende replicar em outras localidades, como Itamaracá e Ferradas para estimular o desenvolvimento sustentável e criar empregos e oportunidades nas comunidades.

Participaram do encontro com a diretoria da Agrícola Conduru, os secretários de Planejamento, Sônia Fontes; da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José Raimundo Araújo; da Educação, Josué Brandão Júnior; de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr. Ainda, a presidente da Fundação Marimbeta, Cilene Nascimento Souza; e o superintendente de Serviços Públicos, Sousa Lino.

A comitiva estava integrada pelo supervisor de Projetos da SEPLAN, Rosivaldo Pinheiro, e do assessor, Dielson Mendes. O fazendeiro da região de Mutuns e entusiasta do projeto Júlio Braga; a representante da Fábrica Dengo, Andresa Silva, e representando o Instituto Arapyaú e a Agrícola Conduru, Ricardo Gomes e Guto Paraíso, respectivamente.