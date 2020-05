AUGUSTO COMO VICE É UMA PIADA

Pessoas bem próximas de Augusto Castro, já totalmente recuperado do covid-19, acharam graça de um certo vereador-prefeiturável que se autoproclama o líder da nova frente formada pela Rede Sustentabilidade, Cidadania, MDB e Avante.

O edil quer o apoio de Augusto, cuja pontuação nas pesquisas de intenções de voto é seis vezes maior do que a do vereador cara de pau. Das duas, uma: ou pensa que Augusto é politicamente infantil ou acha que sua sabedoria tem o poder de convencimento. Nem uma coisa, nem outra. Ledo engano.

Informações de bastidores dão conta de que o quarteto começa a desmoronar, que o principal culpado pela vida curta da frente vai ser o edil que sonha em ter Augusto, que é do PSD do senador Otto Alencar, como seu vice na chapa majoritária.

O tiro do edil terminou saindo pela culatra, provocando risadas e mais risadas no staff do ex-deputado estadual. Integrantes do diretório local do PSD estão abismados com a obsessão do vereador de querer fazer política passando por cima de tudo e de todos.

“Esse edil já tentou entrar no PSD para ser o candidato da legenda na sucessão de Fernando Gomes”, diz um importante membro da executiva municipal da sigla.

Pelo andar da carruagem, a frente, que tem todo direito de buscar seu próprio espaço na acirrada disputa pela prefeitura de Itabuna, de se viabilizar eleitoralmente dentro das regras do jogo democrático, caminha para um inevitável esfriamento, que pode acontecer ainda mais rápido em decorrência da chegada do inverno.

PS (1) – No editorial de ontem, sexta (29), de número 549, intitulado “O QUARTETO E A DISPUTA PELA CABEÇA DA CHAPA”, fiz uma análise mais detalhada sobre as legendas que compõem a frente e seus respectivos pré-candidatos. Finalizei o comentário dizendo que o quarteto pode virar um dueto com Júnior Brandão (Rede Sustentabilidade) sendo vice do médico Isaac Nery (Avante).

PS (2) – Enquanto as chamadas frentes se dissolvem – a primeira foi composta pelo PT, PSB, PSD e PCdoB -, a do prefeiturável Antônio Mangabeira, com o PDT, Podemos, PSC e PSL, caminha de mãos dadas, cada vez mais unida no objetivo de eleger o suplente de deputado federal prefeito, dando um chega pra lá na empoeirada política de Itabuna.