Augusto consegue mais de R$ 18 milhões em emendas para Itabuna

O prefeito de Itabuna Augusto Castro (PSD), retornou de Brasília, nesta quinta-feira, dia 6, bastante satisfeito com os resultados alcançados na viagem à capital federal. Somente em emendas parlamentares o Chefe do Executivo itabunense conseguiu captar mais de R$ 18 milhões.

Tais recursos serão aplicados em obras estruturantes de pavimentação de ruas e avenidas, ampliação e reformas de unidades de saúde, melhoria da alta complexidade e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24 Horas), além de custeio da Secretaria Municipal de Saúde.

Para Augusto Castro, a ida à Brasília que rendeu bons frutos para Itabuna resultou dos contatos mantidos com autoridades do Governo federal e com parlamentares baianos, o que assegura mais investimentos para a cidade.

“Foi uma semana muito produtiva. Acompanhado do nosso secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, fomos recebidos pela ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, e pelo presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes Ponte, que acolheram os projetos que apresentamos e foram muito receptivos aos pleitos de Itabuna”, disse Castro.

Na audiência com a ministra Flávia Arruda, por exemplo, o prefeito de Itabuna apresentou diversos projetos estruturantes, tendo a chefe da Secretaria-Geral da Presidência se comprometido em encaminhar as reivindicações de Itabuna, como também acompanha as solicitações da cidade junto aos outros Ministérios.

Já no encontro com o presidente do FNDE, foi assegurado a construção de novas escolas e outros investimentos para os alunos de Itabuna. “A liberação das emendas e o encaminhamento dos projetos que apresentamos passam pela Secretaria-Geral da Presidência. Por isso, a importância de uma boa relação com a ministra Flávia Arruda”, comentou o prefeito.

Com o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, Augusto conseguiu assegurar a construção de duas creches e três escolas, sendo uma com seis salas, outra com duas salas para a zona rural e uma de grande porte com 12 salas e quadra de esportes na área urbana.