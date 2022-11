Aulão Azul Fitness encerra campanha Novembro Azul em Itabuna

A ONG Unidos pelo Diabetes encerra neste domingo a Campanha Novembro Azul, que teve como ponto culminante o Mutirão do Diabetes de Itabuna, realizado no último final de semana.

As atividades serão finalizadas com o Aulão Azul Fitness, que acontece no próximo domingo, dia 27, a partir das 7 horas, na Praça Rio Cachoeira. O objetivo é sair do sedentarismo e movimentar o corpo, que é um dos grandes passos para o bem-estar das pessoas.

O Aulão Azul Fitness terá atividades físicas, zumba e dança, com uma programação para toda a família, com as participações dos professores Sussu, Marcos Mucugê e Marcelo.

A Campanha Novembro Azul tem a coordenação do Dr. Rafael Andrade, com o apoio do Hospital Beira Rio, Caixa Econômica Federal e Novonordisk.