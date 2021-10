Aulas 100% presenciais retomadas na rede estadual; Itabuna começa hoje

A partir desta terça-feira (19), Itabuna segue as demais cidades do estado e retoma as atividades letivas na rede estadual de ensino de forma 100% presencial. Isso significa que não há mais a oferta de atividades online em função do avanço da vacinação contra a Covid-19 e da redução da taxa de contaminação do novo coronavírus.

Ainda assim, os protocolos sanitários estão sendo exigidos nas unidades escolares de todo o estado, como o uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos e distanciamento social. Esta é a terceira etapa do plano de retorno às aulas da Secretaria da Educação do Estado, antecedida pelo ensino totalmente remoto e pelo modelo híbrido.

“Aproveitamos esses outros modelos para experimentar o formato, aprendermos como conviver com a situação e prepararmos toda a infraestrutura da escola com álcool em gel, máscara, farda, ventiladores e capacitação dos servidores, a exemplo da equipe que prepara a alimentação escolar e da recepção. Toda a infraestrutura está pronta para acolher e receber. Se tivermos em alguma situação, algum estudante ou servidor que comprovadamente precise ficar em casa por algum efeito psicológico ou por algum grau de comorbidade, nós daremos a assistência devida a essas pessoas”, explica o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues. As atividades letivas na rede estadual seguem até 29 de dezembro.

Expectativa de professores e alunos

A professora Regina Araújo considera a retomada oportuna. “A gente tem um pouco de receio, claro, porque ainda estamos na pandemia, mas acredito que, para os estudantes, é importante o retorno, principalmente porque eles já têm acesso à primeira dose da vacina. Temos a expectativa de um bom retorno”, destaca.

Estudante do 1º ano do Ensino Médio, Khisna Damodara, 16 anos, comemora a nova fase. “Apesar de ter conseguido me adaptar bem ao ensino remoto, eu não penso só em mim. Eu penso nos alunos que tiveram dificuldades por algum motivo. Estou muito feliz de encontrar meus amigos, mesmo que não muito perto, mas perto”, declara o jovem.