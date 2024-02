Aulas sem uso e porte de celular no espaço escolar em colégio de Ilhéus

A semana de retorno às aulas, no Colégio Vitória, em Ilhéus, é marcada pelo acolhimento e entusiasmo de sempre, com encontros e reencontros, abraços festivos e afetuosos entre amigos, além de grandes e pequenas mudanças na estrutura e rotina escolar, comuns a todo início de ano letivo.

Uma importante mudança, este ano, é a proibição do uso e porte do celular nas salas de aula e demais espaços da escola. O regramento, como necessidade, objetiva o direcionamento e otimização da atenção e tempo dos estudantes para as atividades de ensino-aprendizagem e socialização. Aparelhos eletrônicos só poderão ser usados com finalidade pedagógica em espaços e contextos específicos.

“O celular na escola distrai a atenção do aluno e atrapalha a aprendizagem de forma plena e, também, afeta a convivência entre as crianças e jovens que tendem a ficar isolados em suas telas individuais, entre outras questões que podem ser pontuadas quanto aos aspectos não produtivos dessa ferramenta dentro da escola”, explica a diretora Ana Melo.

A volta às aulas começou na segunda-feira (05), com o retorno dos estudantes do Terceirão, recebidos com mensagens de estímulo em cartões com formato de chaves, simbolizando a abertura de caminhos, de um novo momento cheio de expectativas quanto à preparação e transição para a faculdade. Nesta terça-feira (06), foi a vez das demais turmas do ensino médio e do fundamental anos finais, retornarem, com alegria e disposição, para mais um ano escolar. As turmas do fundamental anos iniciais e do infantil retornam das férias no próximo dia 19/02.