Aumenta número de leitos Covid na Santa Casa de Itabuna

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Francisco Valdece, confirmou nesta quarta-feira (3) que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vai liberar mais 10 leitos clínicos para internação de pacientes positivados com o novo coronavírus. Com isso, o número de vagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Calixto Midlej Filho saltará de seis para 16.

A solicitação de abertura dos novos leitos Covid-19 na Santa Casa foi feita à Sesab pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). O convênio já foi firmado e o funcionamento dos leitos depende agora da publicação do ato no Diário Oficial do Estado e de regulação junto ao Ministério da Saúde.

UTIs na rede privada

O aumento de leitos para pacientes Covid-19 é uma preocupação mencionada pelo provedor Francisco Valdece. “A nossa prioridade sempre foi assegurar um atendimento de qualidade e salvar vidas. Essa tem sido uma luta diária de todos nós, aqui na Santa Casa”, disse Valdece.

Ele acrescenta que a instituição não está poupando esforços para ajudar o Estado e Município de Itabuna no enfrentamento ao novo coronavírus.

Além dos leitos SUS para pacientes Covid-19 exclusivo, o provedor anunciou aumento de mais dois leitos de UTI convênio/ particulares. Estes já estão em funcionamento no Hospital Calixto Midjej Filho. A Santa Casa é referência no atendimento a pacientes adultos e pediátricos com diagnóstico de coronavírus no sul da Bahia.