Aumento de casos de Covid-19 leva a reabertura de leitos em Itabuna

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) firmaram acordo, nesta quarta-feira (9), para abertura de leitos para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) infectados pelo novo coronavírus. Serão contratados leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e clínicos (enfermaria) no Hospital Calixto Midlej Filho.

Demandada pela Sesab, a reunião ocorrida na tarde de hoje, em Salvador, com o secretário de saúde da Bahia, Fábio Villas Boas, contou com a participação do provedor em exercício da SCMI, o médico Antônio Augusto Monteiro, do 1º tesoureiro Peter Deviris e do consultor André Fernando Wermann.

Na oportunidade, Villas Boas reafirmou seu compromisso com a atenção dos pacientes acometidos pela Covid em Itabuna e região. Além de abertura dos leitos, o secretário de Saúde, atendendo a uma demanda da Santa Casa, vai disponibilizar quatro respiradores para o atendimento desses pacientes.

Atendimentos e boletim

Durante a reunião, os membros da provedoria reiteraram que os hospitais Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes estão disponíveis para ajudar nas ações de combate a esse terrível vírus, sempre que solicitados, como foi nesta ocasião. “Nossas unidades sempre estiveram à disposição da Sesab e da comunidade regional. O Estado sabe o quanto fomos importantes para centenas de famílias de pacientes encaminhados e atendidos no Calixto Midlej e Manoel Novaes”, destacou o provedor em exercício da SCMI.

A Santa Casa de Itabuna é pioneira no sul da Bahia no tratamento de pacientes com suspeita e positivados para o novo coronavírus e contabiliza 2.910 atendimentos nos hospitais Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes.

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que há 604 casos ativos de Covid-19 até está quarta-feira. Até então, eram contabilizado apenas os 20 leitos de UTI do Hospital de Base, dos quais seis estão disponíveis. Das três vagas infantis no Manoel Novaes, havia apenas uma desocupada. A seguir, os números recém-divulgados.