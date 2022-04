Chegou à sua banca e/ou à palma da mão, via celular, a mais nova edição do Diário Bahia. Um dos poucos jornais impressos do estado, trazemos destaques da política (como a entrevista com o vice-prefeito de Itabuna, Enderson Guinho; educação (aumento para professores), junto a outros assuntos e artigos. Confira tudo clicando aqui.