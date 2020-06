Auxílio da CBF ajuda dupla Ba-Vi a “manter” futebol feminino

A situação do futebol brasileiro ficou mais difícil em tempos de Coronavírus. Enquanto os maiores clubes do Brasil se preparam para um possível retorno, muitos pequenos andam sofrendo para manter elenco e pagar as contas em dia. O interrompimento de alguns campeonatos “quebraram” muitos clubes menores, que tinham um planejamento até o Estadual e agora tiveram que esticar alguns contratos.

Foi pensando em ajudar os clubes pequenos que a CBF enviou um auxílio emergencial para ajudar os times de Série C e Série D, além do futebol feminino, que também sofre sem dinheiro. É o caso da dupla Bahia e Vitória, que receberam este auxílio para manter o time das mulheres.

O Rubro-Negro de Salvador, que disputa a Série A1 do Brasileiro, recebeu R$ 120 mil e quitou uma dívida que ainda tinha com o time desmanchado do ano passado. Agora falta dinheiro para pagar o time atual sub-16. A diretoria já está ciente do problema e que precisa buscar uma solução. Vale lembrar que o ano de 2019 foi péssimo para o time baiano. Eliminação na primeira fase do Estadual, eliminação na primeira rodada da Copa do Brasil para o Moto Club e campanha irregular na Série B foram alguns resultados que acabaram influenciando o caixa atual do clube.

Assim como o maior rival, o Bahia também recebeu auxílio de R$ 50 mil para manter o time feminino, que disputa a Série A2 do Brasileiro Feminino.

O futebol baiano vive momentos distintos na competição feminina. O Bahia começou muito bem o Brasileirão Série A2. A equipe aplicou uma goleada histórica de 8 a 0 sobre o UDA, de Alagoas, na primeira rodada pelo grupo C. O Tricolor lidera sua chave com três pontos. Pela Série A1, o Vitória é apenas o 15º colocado, sem nenhum ponto em cinco partidas.

Futebol na Bahia sem data

O Coronavírus já matou mais de 1.000 pessoas no Estado, tanto na Capital como em vários municípios como Itabuna, que registra mais de 50 mortes. Por isso, este auxílio é fundamental para que os clubes consigam se manter até o retorno do futebol, que ainda não tem data para acontecer.

Após três meses de inatividade, o Vitória voltou aos treinos na quarta feira (17/06) respeitando uma série de restrições e exigências, como o distanciamento entre os jogadores durante os trabalhos e a proibição de atividades em ambientes fechados como ginásios e academias. Já o tricolor retornou um dia antes depois de fazer testes em todo elenco e funcionários, quando dois jogadores testaram positivo para a Covid-19.

A expectativa é que a bola volte a rolar em julho com a Copa do Nordeste. A CBF já apresentou a ideia de realizar o restante da competição em sede única. A sede seria a Arena Fonte Nova, em Salvador e sediaria os jogos das quartas, semifinal e final, todos em jogo único. A ideia está sendo discutida pelo Governo baiano, CBF e prefeitura. Além de Salvador, Fortaleza e Recife também se candidataram.

A Copa do Nordeste foi interrompida na última rodada da primeira fase. O Bahia é o líder do grupo A juntamente com o Fortaleza com 14 pontos. Já o Vitória é o vice-líder do grupo B com 13 pontos. O Tricolor já está classificado para o mata-mata. O Rubro-Negro precisa ainda de um ponto na última rodada para confirmar classificação.

Já em relação ao Campeonato Baiano, há expectativa de novidades nas próximas semanas. O Estadual está paralisado desde o dia 17 de março. O Governo da Bahia prorrogou a proibição de jogos de futebol no Estado até o fim de junho. É possível que a CBF confirme o retorno do Baiano para julho. Faltando apenas duas rodadas para o término da primeira fase, o Tricolor lidera o Estadual com 15 pontos. O Vitória é o quarto colocado com 11 pontos.

Sobre o Campeonato Brasileiro feminino, as duas séries devem retornar só em agosto, juntamente com a disputa do masculino.