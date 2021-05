Auxílio: Ficc cadastra artistas e profissionais do turismo

Artistas atuantes na cidade já podem acessar o Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna (CADCULTI). A plataforma, com o objetivo de mapear os profissionais que atuam nestes segmentos, foi lançada segunda-feira (17), pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, disse que o cadastro foi dividido em 10 categorias, dentre as quais Artes Cênicas – Dança, Circo e Teatro, Música, Artes Visuais, Humanidades, Áudio Visual, Turismo, etc.

O incentivo à classe artística e dedicada ao turismo vai acontecer em três etapas: cadastro, lançamento de edital, e quantificação dos grupos. “Depois disso, será avaliado um auxílio financeiro, o fomento e a qualificação dessas categorias”, explicou Rebouças.

“É um projeto inovador na Bahia e uma marca do compromisso do prefeito Augusto Castro com a classe artística e os demais atores ligados ao turismo”, acrescenta o presidente da FICC.

Contatos disponíveis

O cadastro pode ser pelo site oficial do CADCULTI, disponibilizado no cadculti.ficc.com.br. O acesso pode ser feito também através do site (http://ficc.com.br/) e rede social da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Instagram: @ficcoficial).

Para auxiliar no processo de cadastramento, dois locais estão à disposição dos interessados nos próximos dias, sendo os locais: Biblioteca Municipal Plínio de Almeida, no Espaço Cultural Josué Brandão, no bairro Conceição, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas; e um estande no Shopping Jequitibá, de segunda a sexta, das 10 às 18 horas.

Além disso, a FICC coloca à disposição das pessoas um contato para esclarecer eventuais dúvidas: o número (73) 99862-1338, que também é WhatsApp, com atendimento e segunda a sexta, das 8 às 18 horas.