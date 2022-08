Avaliados em R$ 400 mil, tabletes de maconha e cocaína são apreendidos pela PM

Avaliados em R$ 400 mil, 64 quilos de maconha e sete de cocaína foram apreendidos por integrantes das Rondas Especiais (Rondesp) Leste, no bairro Papagaio, em Feira de Santana, após levantamento de informações, na tarde da quinta-feira (18). Os entorpecentes foram encontrados com um homem que possuía mandados de prisão por roubo e homicídio.

A ação teve início por volta das 14h, quando equipes do Comando de Operações Policiais Militares (Coppm) informaram a presença do suspeito com as drogas escondidas na mala de um veículo modelo Polo.

O patrulhamento foi iniciado por três guarnições que abordaram o carro. Durante a varredura encontraram os materiais prontos para a venda escondidos no porta-malas, juntamente com uma balança.

“Ele estava destinado a entregar as drogas para a distribuição em Feira, mas agimos rápido e conseguimos evitar”, contou o comandante da Rondesp Leste, major Fernando Cardoso.

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), no Complexo Policial Investigador Bandeira. Na unidade, os mandados de prisão expedidos em maio de 2019 e fevereiro de 2020 pela 1ª Vara do Júri e Execuções Penais de Simões Filho e pela Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude de Candeias, respectivamente, foram cumpridos.

“Autuamos o criminoso por tráfico de drogas e ele segue preso aguardando a audiência de custódia”, disse o titular da DTE, delegado Deivid Lopes.

*Região Norte*

Outros cinco tabletes de cocaína foram encontrados após ação de PMs da Rondesp Norte, no município de Juazeiro, distante cerca de 500 quilômetros da capital baiana. Celular e materiais usados no tráfico de drogas também foram apreendidos na casa do suspeito, no estado de Pernambuco.

Durante patrulhamento de rotina, as equipes suspeitaram do homem, após ele jogar pela janela de um carro Sandero, de placa QXA-9317, do estado de Minas Gerais, um saco com alguns materiais, de acordo com o comandante da unidade, major Robismarques Sátiro.

“Ele acelerou o veículo, mas conseguimos alcançá-lo na região do Posto Estação, no bairro Poranga. Durante a abordagem encontramos no veículo dois tabletes de cocaína, três sacos com uma quantidade do pó e munição para arma de fogo de calibre 38”, disse.

O oficial ainda contou que o homem afirmou ter mais uma quantidade de drogas em sua residência, na cidade de Petrolina. Foi solicitado o apoio do 2º Batalhão Integrado Especializado (Biesp/Petrolina) da PMPE que, com o uso de cães farejadores e após autorização do homem, encontrou mais um tablete de cocaína, pinos da droga, e outros materiais usados na venda de entorpecentes, além de comprovantes bancários no valor de R$ 12,5 mil.

O homem, juntamente com os materiais, foi encaminhado para a 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) para as medidas de Polícia Judiciária.

