Avança projeto para implantação de unidade do Senac em Itabuna

A gerente de Comunicação e Marketing do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC – BA), Glória Feitosa, visitou alguns espaços visando à instalação de uma unidade em Itabuna. Na tarde de quarta-feira, dia 9, atendendo ao convite do prefeito Augusto Castro e do secretário José Raimundo Araújo, a representante da presidência da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) esteve na cidade.

O titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Renda, José Raimundo Araújo, acompanhou a visita da representante do SENAC aos espaços identificados pelo governo municipal.

Também estiveram envolvidos na inspeção dos imóveis o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Itabuna (Sindicom), José Adalto Vieira, os empresários Eduardo Fontes Neto (ABIH), Franklin Bastos (ACI) e Nérope Martinelli, e o assessor de gabinete Afonso Dantas.

O local a ser definido vai abrigar os primeiros cursos de educação profissional oferecidos pelo Senac. Os três imóveis visitados estão no bairro Jardim Vitória e na área central da cidade. Segundo Glória Feitosa, a visita vai subsidiar o planejamento e o projeto que será submetido à diretoria da Fecomércio-BA, a quem estão vinculados os sistema do Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Social de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Ela adiantou que, com base na infraestrutura e nos dados técnicos, a exemplo da planta do imóvel, a equipe de engenharia da instituição vai indicar à equipe de planejamento qual o espaço mais adequado para atender às necessidades de estrutura física da unidade no município.

“A possibilidade da futura implantação do SENAC em Itabuna está em harmonia com o projeto de gestão do novo presidente da Fecomércio, Kelson Gonçalves Fernandes, para o quadriênio 2022/2026. Dentre seus objetivos o fortalecimento e interiorização do Sistema SESC/SENAC, incluindo a implantação de novas unidades em cidade como Itabuna, cujo raio de influência alcança a população do Sul da Bahia”, afirmou Glória Feitosa.

Primeiro passo

O secretário José Raimundo Araújo ressaltou que a visita aos imóveis é apenas o primeiro passo para atender à demanda reprimida por mais de 40 anos de formação de mão de obra para o segmento do comércio e serviços de Itabuna e região. “Há entusiasmo da Presidência e diretoria da Fecomércio – BA. Estamos firmes nesse projeto”, afirmou.

“Em seguida, vamos apresentar conjuntamente com a FECOMÉRCIO proposta à União para aquisição de uma área de 7 mil metros quadrados onde a unidade itabunense do Sistema SESC/SENAC será edificada em definitivo”, disse.

José Raimundo lembrou ainda que o Sistema SESC/SENAC em Itabuna não atenderá apenas a população local, mas o contingente de mais de 400 mil habitantes que vivem no entorno do município e que circula pela cidade em busca de empregos e oportunidades, dos setores de comércio e dos serviços aqui oferecidos.

“É indiscutível o quanto importante para nós, comerciantes e prestadores de serviços, será a instalação da unidade do SENAC. Há lacunas em diversos setores destes segmentos que demandam por mão de obra qualificada. A partir da formação e qualificação das pessoas a economia do município também será impactada positivamente”, argumentou o presidente do SINDICOM, José Adauto Vieira.