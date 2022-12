“Avental Todo Sujo de Ovo” tem últimas apresentações

Está chegando ao fim a segunda temporada de “Avental Todo Sujo de Ovo”. As últimas apresentações serão neste sábado e domingo, às 19 horas, na Casa de Cultura Jonas e Pilar, em Buerarema. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A classificação indicativa é a partir de 14 anos.

Em cartaz desde o dia 12 de novembro, a produção e o elenco estão bastante felizes com a repercussão deste espetáculo, realizado após curso gratuito de capacitação em teatro, promovido pela Casa de Cultura Jonas e Pilar, durante todo este ano.

“A sensação é de dever cumprido”, diz Anderson Andhy, diretor da peça, que já planeja temporadas em outros palcos. “Tivemos espectadores vindos de longe para nos assistir”, completa.

“A peça é muito comovente. Retrata muito bem o choque cultural mesmo, que acontece quando um filho retorna, depois de anos, pra a casa de seus pais. Eu meio que vivi algo parecido. Nossa, foi muito bom ter vindo assistir. Recomendo demais”, diz Natália Gomes, produtora cultural de Itacaré.

Sinopse

Enquanto esperam o retorno de seu único filho, que fugiu de casa ainda jovem, Alzira se apega à religião e Antero, à jogatina e ao cigarro. Quando o reencontro acontece, eles percebem que não é muito o que esperavam.

O drama traz questões ligadas à sexualidade e aos valores familiares de maneira realista, dolorosa e um pouco cômica, apresentando ao espectador a possibilidade de refletir sobre uma realidade ainda muito presente na atualidade.

No elenco, nomes importantes da nossa dramaturgia: Aldenor Garcia, Márcia Mascarenhas, Rafael de Souza e Caio Andrei. Com texto de Marcos Barbosa, preparação de elenco por Gideon Rosa; direção, cenário e figurino de Anderson Andhy.

A montagem é uma realização do Instituto Macuco Jequitibá e tem o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia e o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Buerarema.