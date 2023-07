Avião com autoridades baianas não consegue pousar em Ilhéus

O avião que conduzia o vice-governador Geraldo Júnior e a Secretária de Educação do estado, Adélia Pinheiro, ex-reitora da UESC, dentre outras autoridades, foi obrigado a arremeter depois de uma tentativa de pouso no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. A causa foi o mau tempo.

O fato ocorreu na noite desta quinta-feira, 27, dia em que os dois participaram da solenidade de entrega da Comenda de Mérito Firmino Alves, em Itabuna. Nesta sexta-feira, os dois devem voltar, juntamente com o governador Jerônimo Rodrigues, para agenda relativa as comemorações do aniversário da cidade.

A seguir, veja o que Geraldo Júnior escreveu nas redes sociais sobre o susto que levou.