Azevedo e Roberto Minas Aço lançam candidaturas a prefeito e vice

O Partido Liberal (PL) confirmou a candidatura do Capitão Azevedo a prefeito de Itabuna e Roberto Barbosa (Minas Aço), do Progressistas, como vice, em convenção realizada nesta quarta-feira, 16, no Recanto dos Comerciários. Também foram confirmadas as candidaturas dos postulantes ao Legislativo Municipal.

O evento contou com a participação de várias lideranças partidárias. Entre elas, a presidente do PTB, Adriana Neves; o vice-presidente do PL, Edmilson Silva, o presidente do DC, Leléu Rodrigues, que reafirmaram apoio para fortalecer a campanha.

Adriana Neves (PTB) relatou que é importante esta união do partido com um candidato que já foi administrador da cidade e conhece as suas dificuldades. “Azevedo além de ser uma pessoa humilde e carismática, sabe das dificuldades do povo de Itabuna”, disse.

Outros apoios

O evento contou também com o apoio de diversas lideranças e empresários, que disseram acreditar que Azevedo tem potencial para alavancar a cidade com novos projetos. O empresário Rafael Moreira disse que ” Azevedo vem agregar com bons projetos de gestão e que é certo, o fomentar para as áreas de comércio”, declarou.

O deputado estadual Eduardo Salles(PP) prestigiou o evento e garantiu que seu mandato vai caminhar ao lado de Azevedo. O secretário-geral do PP, Jabes Ribeiro, o deputado federal Cacá Leão (PP), e o vice-governador João Leão participaram de forma remota, também mandando mensagens de apoio.

Capitão Azevedo, emocionado, relatou que se sente mais preparado e acredita que pode resgatar a autoestima do povo, tendo a possibilidade de realizar um governo voltado para os interesses da população e da família itabunense. “Vamos buscar parcerias com a intenção de garantir trabalho e gerar renda para todos”, adiantou.

A equipe organizadora da convenção disse ter tomado todas as medidas de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e decretos municipais, como uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel.