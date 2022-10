Azul anuncia mais voos para Ilhéus e Porto Seguro

A Azul Linhas Aéreas irá reforçar os voos em duas localidades da Bahia: Ilhéus e Porto Seguro. Essa região tem alta procura no verão devido às praias paradisíacas e às belas paisagens. Mas não são apenas essas duas cidades que merecem destaque, a cidade de Itacaré também ganha destaque no turismo. Localizada a 75 Km de Ilhéus , os turistas podem ir para Itacaré de carro ou ônibus, gastando pouco tempo no trajeto.

Com os voos adicionais para Ilhéus, visitar Itacaré se tornou mais fácil. O município no Sul da Bahia é famoso por suas belezas naturais, ideal para pessoas de todas as idades. Além dos passeios na praia e pelas matas, a cidade conta com uma cultura rica. As ruas de Pituba e Passarela da Vila ganham destaque pelas suas rodas de capoeira, lojas de artesãos e restaurantes com pratos da culinária local.