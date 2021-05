Azul opera voo para Comandatuba em junho

Os novos voos são fruto do trabalho de captação realizado pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur). “Temos atuado tanto na apresentação de destinos viáveis para as companhias aéreas, quanto na liberação de aeródromos junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), com a finalidade de potencializar destinos e regionalizar o turismo no nosso estado”, explica o secretário Fausto Franco.

As partidas de Confins serão às 15h, com chegada a Comandatuba às 16h25. O voo de volta tem decolagem prevista para as 17h25, chegando a Belo Horizonte às 18h50. Já o voo de Congonhas, que sai mais cedo (13h), aterrissa em Una às 15h. O retorno é previsto para 16h, com chegada a São Paulo às 18h05.

O aeródromo do Hotel Transamérica, na ilha de Comandatuba, ganhou autorização da Anac para receber voos comerciais no último mês de fevereiro, com a mudança de classificação do equipamento de privado para público. O processo de avaliação e inscrição do equipamento no cadastro da agência reguladora teve intermediação do secretário Fausto Franco, que também conseguiu a mudança de categoria do aeródromo da cidade de Cocos, na divisa da Bahia com os estados de Minas Gerais e Goiás.

Para Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Alianças e Relações Institucionais da Azul, a parceria com a Bahia tem sido fundamental neste momento de recomposição da malha aérea nacional e da própria companhia e que o turismo nacional ganha destaque. “Essa parceria nos permitiu concretizar o voo para Una, saindo de Belo Horizonte e São Paulo, dois dos maiores mercados emissores nacionais para o destino Bahia. E o momento é ideal para desenvolver mais ainda a Costa do Cacau e levar mais turistas brasileiros para descobrir esse pedaço paradisíaco da Bahia”, pontua o executivo.

De acordo com Rodrigo Galvão, diretor Geral do Hotel Transamérica, a região tem potencial para se transformar em um novo polo turístico do estado: “O Transamérica Comandatuba reforça a aposta na melhoria da conectividade aérea, base para o desenvolvimento e ampliação de toda cadeia produtiva da região”. Ainda segundo o diretor, pacotes utilizando o novo voo da Azul também poderão ser adquiridos nos canais de venda do Resort.

Fonte: Ascom/Secretaria do Turismo do Estado (Setur)