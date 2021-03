Bahia abre 102 novos leitos para Covid-19 nas últimas 48 horas

Em um esforço para reduzir a pressão na rede assistencial que atende pacientes com o diagnóstico de coronavírus (Covid-19), a Bahia abriu 102 novos leitos, sendo 30 de UTI, nas últimas 48 horas. Do total, 46 foram abertos em Salvador e 50 distribuídos entre os municípios de Feira de Santana, Caetité, Guanambi e Alagoinhas.

De acordo com o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, “estamos determinados a salvar vidas e para isso, o governador Rui Costa autorizou abrir o máximo de leitos possíveis. Somente o Hospital de Campanha Arena Fonte Nova, Hospital Metropolitano e Riverside injetarão na rede 500 novos leitos de UTI e clínicos”, afirma o secretário.

No desafio de assegurar as escalas de profissionais de saúde e a infraestrutura necessária para a abertura dos novos leitos, nas últimas 48 horas foram abertos novos leitos na Arena Fonte Nova (16), Hospital das Clínicas (30), Hospital Regional Dantas Bião (3), Hospital Estadual da Criança (23), Hospital Geral Clériston Andrade (10), Hospital do Câncer de Caetité (10) e Hospital Regional de Guanambi (10).